　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全麻醒後猛掙扎！病患被餵鎮定劑一度OHCA　釀腦病變昏迷3年

▲▼ 病人,病床,住院。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲病患因為麻醉醒後不斷掙扎，被投與鎮定劑，沒想到卻引發腦病變。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本大阪公立大學醫院3年前發生一起醫療事故，一名當時79歲的男性病患因骨折接受全身麻醉手術，然而清醒後卻不斷掙扎，並試圖拔除身上的醫療機器。醫師隨後給予鎮定劑，怎知男子卻OHCA。由於發現時已錯過黃金治療期，該名病患最終罹患缺氧缺血性腦病變，至今仍昏迷不醒。

根據《讀賣電視台》報導，現已更名為大阪公立大學醫院的大阪市立大學醫院3年前收治一名當時79歲的男性病患。該名病患因為骨折接受手術，過程則採用全身麻醉。然而手術結束後，該名病患麻醉逐漸消退，卻開始出現反抗行為，並企圖將醫療機器拔除，護理師制止仍無效。

醫師隨後給予鎮定劑，企圖控制病患情緒，然而男子的身體狀況卻突然惡化，一度OHCA。據悉，醫師在投藥後並未使用生命體徵監測儀，且沒有告知護理師投與鎮定劑的風險，導致無人發現男子的情況惡化。待醫護人員發現並進行搶救時，男子的情況已經出現不可逆損傷，引發缺氧缺血性腦病變，直到現在仍在昏迷中。

家屬不滿表示，醫院明明出現重大醫療疏失，卻企圖隱蔽事實。據了解，根據醫院內部規定，如果發生重大醫療事故，應該盡速透過媒體對外公開，但是直到2021年8月，事故已經發生超過1年半，院方卻只有在官方網站上公布該起醫療事故。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►萬元有找！沖繩自由行4天3夜太划算　衝一波爽爽玩

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
快訊／悍將教練團大地震！　5人離開球隊
還沒氣消？柯文哲暴怒後取消媒體訪問　下午現身「避回4問題」
C羅吃20年！　健身網紅啃「同款菜單」1天就受不了：難怪他是
快訊／台中西屯36歲男墜樓　11樓墜下當場死亡
被罵戰犯不忍了！　最大親綠粉專嗆：補選都別幫忙
快訊／當選第2天病逝！　這地方要再重選1次
「班班吃石斑」沒了！　北市營養午餐「石斑魚」全面下架

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

校長突然出現在「性侵現場」嚇跑4男　少女以為得救卻遭二次性侵

全麻醒後猛掙扎！病患被餵鎮定劑一度OHCA　釀腦病變昏迷3年

病患無法清除「餘毒」　南非專家推測：下個變種恐比Omicron更強

駭人母子檔「頭顱屍塊放冰箱」　天天帶一塊出門！棄屍畫面曝光

好想看足球！獄警開筆電「揪囚犯」一起看世界盃　網讚：太有人性

路透：白紙革命「撼動習近平」還差得遠！　大多數人只顧自己

南韓教育部修課綱！刪除「性少數」引不滿　8成學生支持同性教育

央視狂刪世足畫面！　球迷「沒戴口罩歡呼」秒變「場內空景」

男邀請吃感恩節大餐　親友進門目睹「人妻被開膛剖腹」分屍倒地

日本40議員↑「國會睡翻」！　狂打瞌睡遭批：稅金小偷

吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」

晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

橘貓一躺涼墊「整組癱軟」　瞪大眼翻肚解鎖新睡姿

上海示威市民槓警對峙　北京大學生也掀抗議潮

天使貓吃藥不用主人餵❤️　毛掌撥入嘴一口吞超勇敢

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

最怕看醫生！阿公喊「過來～」乖毛孩勇敢走進診間...原因感人

戲精女友演被外星人綁架　淡定男友憋笑看她搞怪！

黑道盯場、女優生活複雜 導演揭台灣AV產業祕辛！

軟Q汪花式下腰舔阿公下巴 浮誇撒嬌媽傻：我才是主人

校長突然出現在「性侵現場」嚇跑4男　少女以為得救卻遭二次性侵

全麻醒後猛掙扎！病患被餵鎮定劑一度OHCA　釀腦病變昏迷3年

病患無法清除「餘毒」　南非專家推測：下個變種恐比Omicron更強

駭人母子檔「頭顱屍塊放冰箱」　天天帶一塊出門！棄屍畫面曝光

好想看足球！獄警開筆電「揪囚犯」一起看世界盃　網讚：太有人性

路透：白紙革命「撼動習近平」還差得遠！　大多數人只顧自己

南韓教育部修課綱！刪除「性少數」引不滿　8成學生支持同性教育

央視狂刪世足畫面！　球迷「沒戴口罩歡呼」秒變「場內空景」

男邀請吃感恩節大餐　親友進門目睹「人妻被開膛剖腹」分屍倒地

日本40議員↑「國會睡翻」！　狂打瞌睡遭批：稅金小偷

瘋世足！住寒居「加199元世足賽30天看到飽」還能免費喝臺虎啤酒

綠大老挺蘇貞昌「功大於過」　曝敗選原因該辭職的是「她」

校長突然出現在「性侵現場」嚇跑4男　少女以為得救卻遭二次性侵

全麻醒後猛掙扎！病患被餵鎮定劑一度OHCA　釀腦病變昏迷3年

《模王》餅乾連拍16場「回家都虛掉了」　脫口髒話導演急喊卡

裕民第3艘21萬載重噸海岬型散裝貨輪入列　貫徹綠色航運信念

男搶搭小黃還打人　4友人叫囂＋罵警三字經下場慘…11警攔截逮捕

阿里山森林鐵路110週年！整修18個月　21號shay蒸汽火車回來了

還沒氣消？柯文哲暴怒後取消媒體訪問　下午現身「避回4問題」

【2023跨年】8縣市搶先曝超強卡司！台南、台東狂邀15組大咖　日韓團也來了

柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

國際熱門新聞

央視狂刪畫面　球迷沒戴口罩秒變空景

5歲童送醫「沒床位」不治亡　醫護嗆：還想怎樣？

美駐華使館　在陸公民應備14天糧食

加密金融公司30歲創辦人　睡夢中死亡

日議員喪妻卻露詭異微笑！案情逆轉兇手竟是他

時隔38年！　世界最大活火山噴發

路透：白紙革命「撼動習」還差得遠

她預言中國提前結束清零　恐混亂退場

投資人審慎觀望經濟數據　道瓊下挫近500點

馬鈴薯竟是減肥神物！研究：這樣吃能瘦5kg

中國爆發白紙運動　美國務院：民眾有抗議權利

BBC記者遭中國警方毆打上銬！　歐廣聯盟嚴厲譴責

世衛將猴痘英文改為mpox　避免汙名化

外星人出沒？海灘驚見「60cm巨大手骨」

更多熱門

相關新聞

南韓課綱刪「性少數」 8成學生支持同性教育

南韓課綱刪「性少數」 8成學生支持同性教育

南韓教育部本月9日透過行政預告頒布2022年度教育課程（課綱）修正案，其中竟然刪去「性少數者」、「性別平等」等單字，引發人權團體的疑慮；教育部解釋，是為了避免青春期的學生在性別認同上產生混亂。對此，一份調查顯示，10名中學生就有8人表示，課堂上應實施與性少數族群相關的教育。

日40議員↑「國會睡翻」！　遭批：稅金小偷

日40議員↑「國會睡翻」！　遭批：稅金小偷

尹錫悅：將提供客製化獎勵吸引特斯拉落腳

尹錫悅：將提供客製化獎勵吸引特斯拉落腳

日議員喪妻卻露詭異微笑！案情逆轉兇手竟是他

日議員喪妻卻露詭異微笑！案情逆轉兇手竟是他

南韓尹錫悅：反對中國單方面改變台海現狀

南韓尹錫悅：反對中國單方面改變台海現狀

關鍵字：

日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

最毒蔬菜出爐！　吃火鍋「最後煮它別喝湯」

柯震東爆曖昧峮峮「時間點成愛苗線索」！

魔獸IG關注「台灣高顏值女星」！

「蔡依林恩師」張勝豐驚吐：要離開人世間

快訊／海裕芬生了！

高雄「這個里」3個月內又要重選里長

好市多「神水」女神徐若瑄也動心

直擊峮峮、柯震東街頭夜遊！

高嘉瑜語出驚人：我很快會死在這個戰場上！

擠下木瓜！　連2年「最毒水果」是它

玄彬傳沒陪孫藝真生產　公司澄清

選前幫忙指揮交通　當選馬上消失

宣布退選仍當選！花蓮富里鄉長當選人發聲了

柯文哲卸任後12／26回台大醫院報到！院長曝職務安排

央視狂刪畫面　球迷沒戴口罩秒變空景

更多

最夯影音

更多
吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」

吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」
晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

橘貓一躺涼墊「整組癱軟」　瞪大眼翻肚解鎖新睡姿

橘貓一躺涼墊「整組癱軟」　瞪大眼翻肚解鎖新睡姿

上海示威市民槓警對峙　北京大學生也掀抗議潮

上海示威市民槓警對峙　北京大學生也掀抗議潮

天使貓吃藥不用主人餵❤️　毛掌撥入嘴一口吞超勇敢

天使貓吃藥不用主人餵❤️　毛掌撥入嘴一口吞超勇敢

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面