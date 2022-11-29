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動物咖啡廳驚傳虐死狗！社長怒拿鐵槌「壓地狂毆」　地板噴滿鮮血

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾市麻浦區一間知名、以野生動物為吸客亮點的咖啡廳，其不久前遭民眾爆料，社長拿著鐵鎚對著店內飼養的狗狂敲至少6下，最後導致該隻狗慘死，在調閱監視器影像後更發現，咖啡廳內爆發一場以動物為主體的「大屠殺」，該隻狗在死前居然帶頭攻擊店內其他動物，成為觸怒社長的主因。

根據韓媒《朝鮮日報》，電視台SBS的綜藝節目「動物農場」從某動物保護團體收到一段爆料影像，內容指控首爾市麻浦區某野生動物咖啡廳的社長A某涉嫌虐待動物，該民眾聲稱在與A某通電話時，A某自行透露描述虐狗致死的過程，「我看到敦伊（뚠이，該隻狗）咬死其他狗，我太生氣了，才把牠打死。」

▼咖啡廳內經常發生動物互相攻擊的情況。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼咖啡廳內經常發生動物互相攻擊的情況。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼社長A某憤怒拿出鐵鎚追趕、打死敦伊。（圖／翻攝自YouTube）

▲社長A某憤怒拿出鐵鎚追趕、打死敦伊。（圖／翻攝自YouTube）

該位爆料民眾隔天前往咖啡廳上班時，便驚見店內地板上滿是鮮紅的血跡，且還在地板上發現一支鐵鎚，她內心感到一陣懷疑後調閱店內監視器，這才見到敦伊前晚11時追趕跑出柵欄外的2隻蜜熊（浣熊科），之後甚至主動攻擊蜜熊、將之咬死。

社長A某隔天上午8時才趕到店內，他看到躺在地上的動物屍體後，立刻出腳重踢敦伊，並馬上從抽屜拿出鐵槌，對著敦伊追趕、亂揮，直到敦伊倒地後卻仍不停手，光是從監視器影像內，就可以看到A某揮鐵鎚達17下，直接攻擊到敦伊的次數更達6次。

A某透過文字訊息向該員工表示，當他發現敦伊能移動前腳後，便將牠送往動物醫院做基本治療，之後帶回家療養，不過2天後仍宣告不治。

▼社長A某拿鐵鎚憤怒敲打敦伊，直到狗狗昏倒在地仍不停手。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼社長A某拿鐵鎚憤怒敲打敦伊，直到狗狗昏倒在地仍不停手。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼社長A某不承認自己虐待動物，而認為這是對敦伊的懲罰。（圖／翻攝自YouTube）

▲社長A某不承認自己虐待動物，而認為這是對敦伊的懲罰。（圖／翻攝自YouTube）

《動物農場》節目製作團隊採訪A某，沒想到A某竟然不認為自己虐待動物，「那些動物看起來像是被我虐待的樣子嗎？牠們看到人都會搖尾巴，如果是被虐待的動物，根本不可能那樣。」

節目團隊坦承已經看過監視器影像後，A某又表示，「我所珍愛的動物被（敦伊）咬死了，應該要處罰牠的！我不認為那叫做虐待。其實，我還在想到底要不要殺掉牠，只不過我每次揮鐵鎚，都沒有打中牠。」

南韓知名犯罪心理分析師權一容表示，「從A某走進店內的那一刻起，這些狗狗們已經深知自己會被攻擊，所以才會有躲避的行為。這表示從以前開始就不斷發生類似的事情。A某根本不將這些動物以生命看待，他只認為這些動物是他達成目的的道具，一旦失去存在價值或發生任何問題，他就會殘忍處罰。」

報導指出，首爾市府早從2019年便取締該間動物咖啡廳，因為業者根本未向政府申請登記，麻浦區廳（區公所）也曾強制停止其營業。

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