日本40議員↑「國會睡翻」！　狂打瞌睡遭批：稅金小偷

記者王佩翊／編譯

日本新上任的總務大臣松本剛明因為在就任第2天就在議會上大打瞌睡，遭到在野黨議員砲轟。對此，他甚至還硬凹是自己眼睛太小，沒有睡覺。如今日本周刊又再度直擊到其他在議會上打瞌睡的議員，至少超過40人，而當記者找上這些議員時，每個人卻都給出各種荒謬藉口，也讓人直呼是「稅金小偷」。

前總務大臣寺田稔因為政治資金流向不明風波請辭下台，伊藤博文的外玄孫松本剛明21日正式接任總務大臣一職，然而他卻在隔天就被拍到，出席參議院本會議時大打瞌睡。事後被在野黨議員點名時，松本還大言不慚稱，「我只是眼睛小，在瞇眼思考而已。」引發網友撻伐。

日本周刊FLASH更是在議會直擊到大量打瞌睡的議員，一共超過40人，而記者也一一質問了這些議員，沒想到眾人不是找藉口，就是惱羞成怒。其中包含76歲的參議員山田俊男、曾是女演員的80歲參議員山東昭子、75歲參議員佐藤信秋、54歲公明黨參議員伊藤孝江等。

其中有些議員聲稱自己是吃了感冒藥才會想睡覺，有人則強調自己是低頭思考，並沒有打瞌睡。對此，政治記者伊藤惇夫則痛批他們是「稅金小偷」。他直言，如今執政黨自民黨接連爆出醜聞，在野黨非但沒有加強監督，甚至還放鬆警戒，一點都沒有作為議員的自覺，更何況議會召開1天就要花費3億日幣（約新台幣6691萬元）。

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