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南韓教育部修課綱！刪除「性少數」引不滿　8成學生支持同性教育

▲▼首爾同志大遊行睽違3年舉辦。（圖／達志影像）

▲首爾同志大遊行睽違3年舉辦，近8成國中生認為課堂應實施性少數者等相關性教育。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓教育部本月9日透過行政預告頒布2022年度教育課程（課綱）修正案，其中竟然刪去「性少數者」、「性別平等」等單字，引發人權團體的疑慮；教育部解釋，是為了避免青春期的學生在性別認同上產生混亂。對此，一份調查顯示，10名中學生就有8人表示，課堂上應實施與性少數族群相關的教育。

根據《韓聯社》，南韓國務總理室旗下的政府出資研究機構「韓國女性政策研究院」從2018年11月6日至12月5日，針對國中1至3年級共4065名學生實施問卷調查，結果顯示儘有21.1%的學生曾在學校課堂上接觸過與性少數族群相關的資訊或教育。

至於學校是否須在課堂上教導學生與性少數族群相關的知識，高達77.9%的學生認為是必須的，等於是10名國中生就有近8人認為學校必須在課堂提到性少數者。

▲▼電影製片導演金趙光秀2013年與同性伴侶舉辦南韓首場同性婚禮。（圖／達志影像／newscom）

▲電影製片導演金趙光秀2013年與同性伴侶舉辦南韓首場同性婚禮。（圖／達志影像／newscom）

從性別比率上來看，尤其是女學生（86.2%）比男學生（70.1%）更看重學校是否教導相關知識；至於從年齡來看，1年級（81.2%）比2年級（75.3%）、3年級（77.4%）更看重性別教育範圍是否涵蓋性少數族群。

26.1%的中學生表示曾認真思考過自己的性別認同、30.7%的學生表示曾思考過自己的性取向。其中，在探討自身性別認同與性取向上，女學生（性別認同31.7%、性取向37.0%）比男學生（性別認同20.8%、性取向24.9%）的比率來得更高。

至於發現自己是性少數者，下一步將會採取何種行動？男學生高達35.4%表示「努力消除這種想法」、24.0%表示「會隱藏性向」、21.1%表示「和父母討論」：女學生則有32.3%表示「和父母討論」、25.0%表示「告訴最好的朋友」、24.9%則表示「透過網路搜尋相關資訊」。

研究團隊分析，相較大多數的男學生選擇隱藏自己的性向，較多的女學生則願意與父母、或是親朋好友討論自己的想法。

▲▼2016年首爾同志大遊行。（圖／達志影像）

▲2016年首爾同志大遊行。（圖／達志影像）

根據《韓民族新聞》，尹錫悅政府下的南韓教育部本月9日發佈的新課綱修正案中，將先前課綱內的「殘障人士、移居外籍人士、性少數者等」之類的單字表現省略，以「在性別、年齡、種族、國籍、身心障礙等方面受到歧視對待的社會構成員」取代，一旦新課綱修正案確定實施，則2025學年度的高中社會教科書將不會再看到「性少數者」等單字。

對於為何在新課綱中移除「性少數者」等詞語表現，南韓教育部學校教育支援官張宏宰（장홍재，音譯）表示，「我們擔憂學生在確認自身性別認同的青少年時期，若課綱內具體舉出性少數者為社會弱勢時，恐會引起性別認同上的混亂。」

對此，專家們皆擔憂一旦課綱移除「性少數者」相關詞彙，則未來課堂上恐將不再討論性少數族群在社會上所遭遇到的歧視問題。

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