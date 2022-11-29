館長控「槍擊案被檢察官壓下不敢辦」　新北地檢署澄清：不實訊息

▲館長陳之漢。（圖／翻攝自館長直播）

記者詹宜庭／台北報導

網紅館長陳之漢日前於直播中指控，事關他的槍擊案遭檢察官稱「上面壓住不給辦」。對此，負責偵辦此案的新北地檢署29日發布新聞稿說明，檢警不眠不休，積極偵辦館長槍擊案，清查犯罪組織相關犯罪，迅速起訴並經一、二審法院重判，絕無「上面檢察官壓下來，不敢辦」等情，前述網傳內容純屬虛構，為免訛傳特此澄清。

針對館長於指控，新北地檢署稍早發布新聞稿指出，本件槍擊案經查有犯罪組織涉入，為求遏止、瓦解犯罪組織，重大刑案組陳詩詩檢察官統整檢警資源，指揮內政部警政署刑事警察局、 新北市政府警察局刑事警察大隊及林口分局，連續發動4波搜索及拘提行動，聲押禁見6人獲准，並突破關鍵證人，清查整合所有牽涉寶和會之犯罪資料。

新北地檢署表示，檢警徹查寶和會涉犯之三件槍擊案、 擄人勒贖案及恐嚇取財案，歷時4個月不眠不休之偵查，於109年12月22日對該幫派之會長、副會長、幹部及成員共11人以涉犯組織犯罪防制條例、擄人勒贖、恐嚇取財及數次槍擊殺人案一併起訴。案經台灣新北地方法院於110年7月7日為一審判決， 主嫌部分分別判處18年6月、16年、8年6月、8年、7年6個月、4年之重刑，其餘被告亦各判決1年2個月、1年、10月不等之有期徒刑，並宣告強制工作。

新北地檢署透露，經上訴後，台灣高等法院於今年8月16日進行二審判決，仍判處被告16年、15年6月不等之重刑。檢、警不眠不休，積極偵辦館長遭槍擊案，清查犯罪組織相關犯罪，迅速起訴並經一、二審法院重判。另該犯罪組織龐大，組織架構及金流盤根錯節，除前開起訴之部分外，就相關共犯，檢察官仍持續往上溯源積極偵辦中，絕無「上面檢察官壓下來，不敢辦」等情，前述網傳內容純屬虛構，為免訛傳，特此澄清。