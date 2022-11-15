百官商涉88會所「內湖也有69會所」　警曝2種人才能去

記者黃翊婷／綜合報導

新北檢警近日偵辦洗錢及地下匯兌案，沒想到名模錢帥君的富商男友郭哲敏潛逃出境，還牽扯出警界高層前往郭男的「88會所」招待所飲酒作樂等事。而除了信義區的「88會所」之外，內湖區還有「69會所」，前者要三線一星以上的警官才能去，後者則多為偵查隊長、刑事小隊長。

▲警大校長陳檡文被拍到前往88會所。（圖／台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會提供，下同。）

警大校長陳檡文曾與綽號「鱸鰻」的蘆洲角頭林秉文，一同前往郭哲敏的招待所「88會所」，現場還有傳播妹陪同。而內湖分局偵查隊長林弘基，曾與新北市刑大偵二隊小隊長陳中秋，前往郭哲敏的內湖招待所賭天九牌。

後來又傳出警政署政風室主任與承辦洗錢案的檢察官，也曾至郭哲敏的招待所「88會所」。對此，新北地檢署回應，目前已分調字案調查，而黃姓政風室主任已遭調離職務，承辦的王姓檢察官則簽請迴避。

▼▲接著角頭、傳播妹等人也走進88會所。

消息傳開後掀起各界議論。目前郭哲敏已潛逃出境，他旗下的招待所包含信義區88會所、內湖區69會所的影像也隨之曝光，2間招待所現階段皆已停止營業。

根據《聯合新聞網》報導，警界傳聞今年6月「上頭」就在進行調查，88會所因為出入複雜，前年曾被住戶檢舉，後來又受到新冠疫情影響，所以慢慢轉移至69會所；一名曾去過招待所的警官透露，88會所要三線一星以上的警官才能去，69會所則大多是偵查隊長、刑事小隊長，但2間招待所都要經過有力人士或長官帶領才能進去，也就是說，如果不是自己人，就算想進去也沒有機會。

▲李男遭打斷腿。（圖／記者張君豪翻攝）

此外，傳聞因發文爆料而被打斷腿的李姓涉案人，也在13日晚間出面說明，他證實，曾前往警政署檢舉多名警官接受饋贈招待，結果被郭哲敏軟禁在大直香榭花園酒店數天，家人還被逼拿錢來贖人，左腿也因此被打斷，「我冒著生命危險，去政風室投訴郭哲敏的所有犯行」。

傳聞郭哲敏握有堪稱數位版「百官行述」的私密監視器畫面，記錄了上百位藝人、富商、檢警調司法官員進出招待所荒淫宴飲的人性醜態，並透過每周一爆的方式，揭露警界司法高層接受招待的醜態畫面「跨海警告」拖延案件偵辦進度。由於此案有數名高階警官被指控曾前往招待所，警政署長黃明昭強調，若有立案，一切都會調查清楚。