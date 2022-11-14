名律師罵書記官遭停職…再因開庭拉扯被告　新北地檢今起訴

▲名律師林憲同曾告郭台銘。（圖／資料畫面）

記者陳以昇／新北報導

知名律師林憲同受僱處理財產糾紛，日前陪同告訴人林姓姊弟到新北地檢署應詢，結束後承辦檢察事務官同意弟弟可離開，林律師竟用身體擋住不讓他離去，並出手制止發生拉扯，過程中造成他身體多處擦挫傷，新北地檢署今（14日）起訴林憲同強制、傷害罪等罪。

律師林憲同在2019年9月間，因郭台銘有意退出國民黨參選總統，到台北地院自訴郭台銘涉及詐欺、背信罪；2022年9月，又在電話中辱罵書記官三字經被移送議處，律師懲戒委員會決議將他停止執行職務10個月，並自費接受律師倫理規範研習8小時。

新北檢方調查，2022年4月21日，林憲同受林姓女子委託，對她的弟弟提告侵佔，當天下午2時許，林憲同以告訴代理人身份，到新北地檢署第三辦公室應詢，經1小時後，林女的弟弟經承辦檢察事務官同意可以離開，就在林男準備起身離開之際，林憲同以問案情為由喝令林男留下。

林男不予理會，起身離開之際，林憲同不顧在場檢察事務官、書記官、法警口頭阻止，以身體阻擋林男去路，並多次推擠拉扯他，不讓他離開詢問室，造成林男左頸部挫傷、左耳挫傷、背部挫傷、左手第二指挫傷、左大腿挫傷、胸口挫傷等傷害，以強暴的方式妨害林男離去的權利，林男憤而提告。

林憲同坦承有伸手拉住林男不讓他離開，宣稱當時事務官未同意讓他離去，他以告訴代理人律師身份，請事務官將他留下，並出手拉住，行使正當法律權利，協助完成犯罪偵查必要行為，不構成強制罪，並對林男提誣告罪。新北檢方不採信林憲同說法，仍根據林男提出的驗傷單及詢問室現場錄音，今（14日）依傷害、強制等罪起訴林憲同，另不起訴林男誣告部分。