88會所「百官行述」傳縣市長也入鏡　內幕曝光

記者黃翊婷／綜合報導

名模錢帥君的富商男友郭哲敏牽涉跨國洗錢案，還意外扯出他掌握上百位藝人、富商、檢警調司法官員進出招待所的私密畫面，如今更傳出縣市長、民意代表也是招待所的座上賓，若全盤流出，恐怕會對月底的九合一選舉以及2024年總統大選造成衝擊。

▲天道盟蘆洲角頭林秉文曾前往88會所。（圖／台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會提供，下同。）

警大校長陳檡文曾與綽號「鱸鰻」的蘆洲角頭林秉文，一同前往郭哲敏的招待所「88會所」，現場還有傳播妹陪同。而內湖分局偵查隊長林弘基，曾與新北市刑大偵二隊小隊長陳中秋，前往郭哲敏的內湖招待所賭天九牌。

後來又傳出警政署政風室主任與承辦洗錢案的檢察官，也曾至郭哲敏的招待所「88會所」。對此，新北地檢署回應，目前已分調字案調查，而黃姓政風室主任已遭調離職務，承辦的王姓檢察官則簽請迴避。

▲警大校長陳檡文也去過。

根據《聯合新聞網》報導，郭哲敏集團在內湖從事超跑買賣，公司掛名負責人疑似花了2000萬元購入超跑，並打算轉賣，結果因故抵押借貸卻還不出錢，反遭集團成員打斷腿，他不滿被修理，於是轉而投靠另一名頗具分量的中生代幫派大哥，還在今年2月向警政署政風室檢舉郭男涉及地下匯兌；更誇張的是，原本傳聞有上百位藝人、官員出入招待所被拍下，如今又傳出連縣市長、民意代表也是座上賓，若真的全盤流出，恐怕會對月底的九合一選舉以及2024年總統大選造成衝擊。

▲李男自稱是吹哨者，事後遭到郭哲敏軟禁、打斷腿。（圖／記者張君豪翻攝）

不過，傳聞中遭打斷腿的李姓涉案人13日晚間出面說明，承認自己曾赴警政署檢舉多名警官接受饋贈招待，他還錄下自白表示，「當時已經沒有88會所，因為88會所2020年已經停業，所以沒有所謂的離開偷拿影片」、「我本人確實投訴警政署政風室，我因被郭哲敏軟禁在大直香榭花園酒店數天，還被脅迫家裡拿錢來贖我，並且我的左腿被打斷，我冒著生命危險，去政風室投訴郭哲敏的所有犯行」。

接著，李男話鋒一轉，強調自己沒有拷貝、留存任何影像，也沒有去過88會所，「郭哲敏利用超跑公司在洗錢，不但把車主與投資人的錢都占為己有，還把所有的責任都推給我，所以我決定站出來，將全部的事情昭告大眾」。

李男表示，他願意接受懲罰也願意站出來吹哨檢舉，但現在又要活在恐懼之中，他很擔心自己的人身安全，「郭哲敏這個犯罪集團，真的好神通廣大，現在甚至利用媒體影射是我copy影像」，他絕無攜出影像，也願意接受檢調傳喚還原事實。