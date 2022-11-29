綠大老挺蘇貞昌「功大於過」　曝敗選原因該辭職的是「她」

▲蘇貞昌口頭請辭行政院長被慰留，掀起部分人士與黨內派系的反彈。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

這次九合一選舉民進黨大敗，身兼黨主席的總統蔡英文及行政院長蘇貞昌皆在第一時間請辭，但蔡英文以穩定政局為由慰留蘇貞昌，引起部分人士與黨內派系反彈。對此，民進黨前立委林濁水28日也在臉書發表看法，分析「不認同蘇貞昌下台」的原因，以及本次敗選關鍵。

林濁水指出，2018年的選舉結束，幾乎沒什麼人主張閣揆下台，但是他很快公開主張賴清德要辭職，理由為當時以經濟來講，一直延續馬總統時代淪為四小龍GDP成長率最後一名。他提到，當時固然大環境不好施政又在總統干預下不能順利，但成績發生在他任內，「他既無力克服難題，他就沒有卸責的立場。」

林濁水表示，今年敗選要蘇貞昌下台的聲音不絕，但他不認同。他認為，同樣以經濟來看，台灣經濟在舉世遇逆境下反而年年掙出四小龍第一，且失業降到最低，財政狀況良好，雖然有中美經濟戰造成投資、貿易轉移的原因，加上蔡英文也承諾不干政的條件，但成績在他任內發生，要說是他成就也無不可，「當然他個人有值得批評之處，個性又暴躁易惹反感，而貧富差距未改善，問題也不少，但功大於過毫無疑問。」

林濁水指出，至於敗選的關鍵出在論文門及中共軍演國防部軟弱，「這兩件都是總統的事」，而黑道出問題，總統值得批評的恐怕有過於閣揆，「因此如果敗選有過的只是辭主席、總統照做，而閣揆下台，是謂權責不明，賞罰顛倒。」