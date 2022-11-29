2024與柯文哲搭檔？雙北過去合作愉快　侯友宜：柯市長加油　

▲新北市長侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨在今年九合一選舉交出漂亮成績單，現在傳出國民黨主席朱立倫已在佈局2024總統大選初選，甚至時間提前至明年4、5月啟動，外界解讀「卡侯」意味濃厚。對此，新北市長侯友宜今（29）日受訪時表示，他現在是市長，最重要的是全心全意把市政做好，讓市政的進步能夠被市民看到，這是他現在最重要把握當下的事情。

另，外傳台北市長柯文哲若要拚2024，侯友宜會是柯最強的搭檔人選？侯友宜說，柯市長這四年來在雙北的合作上給他很多的指導及意見，這幾年雙北合作也都有一個目標跟方向，未來就算蔣萬安上任，我們也一樣會繼續合作，「我非常感恩柯文哲市長這四年來跟新北市的合作，讓雙北都能夠有進步，這我非常謝謝，所以柯市長加油」。

侯友宜今至新北市警察局出席治安會報，被問到黨內總統初選是否卡侯意味濃厚時，他表示，他現在是市長，最重要的是全心全意把市政做好，那市政裡面的相關的議題，其實要全心全意把市政做好，讓市政的進步能夠被市民看到，這是他現在最重要把握當下的事情。

媒體問到，這次九合一大選拿下115萬票是非常漂亮的數字，是否承諾未來會做好做滿？侯友宜拿出一如往常地回應表示，現在他是新北市的市長，會好好努力、把握當下，把現在的市政工作一步一腳印往前做好推進，尤其他規劃了很多願景工作，這些正在實施當中，他會緊盯整個進度。

對於這次國民黨打了不錯的勝仗，對於黨主席朱立倫角色？侯友宜說，朱主席這次非常辛苦，尤其在這次選戰他扮演非常棒的一個總教練，讓這次的選戰可以非常順利跟成功，真的非常謝謝他這一段時間的辛苦。

侯友宜強調，每個人有自己的角色，以及自己的團隊的分工，大家面對角色的分工時都團結在一起，好好做事情。

