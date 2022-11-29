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社會 社會焦點 保障人權

高雄「紅衣女浮屍」鑑識結果曝！身份仍不明⋯公布5特徵協尋

記者吳奕靖／高雄報導

高雄流行音樂中心旁的12號碼頭傳出有女浮屍，經過檢察官相驗之後，確認身高為160公分，年齡約莫60歲到70歲左右，有染髮、紋眼線以及左腳環有黑色胎記，目前檢察官指示因為身份不明，所以希望新聞媒體協助刊登找尋找尋之外，同時也要求港警調閱監視器查證死者落海地點。

▲高雄流行音樂中心12號碼頭發現女浮屍 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄流行音樂中心12號碼頭發現女浮屍，鹽埕分局員警拉封鎖線            。（圖／記者吳奕靖攝）

29日的凌晨2點左右，高雄流行音樂中心的12號碼頭傳出有浮屍，港警總隊的員警抵達之後，進入現場勘驗，發現死者是一名女子而且身穿紅衣，並沒有找到任何身分證件，就在29日的接近中午，檢察官跟法醫進行相驗之後，確認這名女性身高160公分、「年齡介於60至70歲，有染髮、紋眼線、左手割腕疤痕及左腳踝黑色胎記等特徵，確認生前落水無他殺」。

▲高雄流行音樂中心12號碼頭發現女浮屍 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄流行音樂中心12號碼頭發現女浮屍 。（圖／記者吳奕靖攝）

但因為這名女死者的身份不明，現在檢察官也指示，高雄港警總隊協尋家屬後調閱監視器查證死者落海地點之外，也採集無名屍10指指紋送高雄市政府警察局鑑識中心比對身分，同時輸入身分不明警政系統發布協尋，並請新聞媒體協助刋登協尋家屬。

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