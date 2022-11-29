撞擊瞬間曝光！苗栗後龍閃燈路口未禮讓　2自小客碰撞車頭爛毀

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣後龍鎮新港三路，26日晚間發生2部自小客車在路口的碰撞意外，警方獲報趕赴現場處理，雙方駕駛僅受輕傷，均無酒駕情事，詳細肇事原因尚待調查釐清。警方調閱路口監視器勘查，不排除2車行經閃燈號誌路口，沒有禮讓而釀禍。

▲後龍高鐵特區新港三路26日晚間發生路口2車碰撞意外，雙方駕駛輕傷，警方研判2車行經閃燈號誌路口未禮讓而肇事。（圖／記者蔡文淵翻攝）

轄區竹南分局新港派出所於11月26日19時50分許接獲報案，後龍鎮新港三路與國道3號橋下路口，發生2部自小客車碰撞之交通事故，員警趕赴現場後查看，發現雙方駕駛均有受傷情事，由救護車協助送醫。

警方檢視路口監視器發現，該路口當時是閃紅及黃燈號誌，其中一輛自小客車是沿國道3號橋下道路由南往北行駛，另一輛自小客車沿新港三路由西往東行駛，2車在該處路口發生碰撞，雙方駕駛都沒有酒駕，詳細肇事原因尚待調查釐清。

據了解，該處路口並非第一次發生這類車禍事故，今年8月29日中午，2部自小客車在同一處路口發生車禍，當時還造成一名駕駛受困車內，消防隊花了20分鐘才將骨折的駕駛救出送醫，警方表示，而這次車禍過程完全複製，幸好雙方駕駛僅受輕傷。

竹南分局提醒民眾，車輛行經路口遇有閃光黃燈號誌，應減速慢行，小心通過，遇有閃光紅燈號誌，應停車再開，讓幹線道車優先通行確保安全後，方得續行。另籲請民眾牢記汽機車「路口慢、看、停」準則，以防止事故發生，保障行車安全。