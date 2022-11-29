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小屋頂也有太陽夢！環保署實例打包票　籲公民參與太陽能發電

▲▼環保署宣布擴大推廣公民參與太陽能發電。（圖／環保署提供）

▲環保署以自身實際成功案例，宣布擴大推廣公民參與太陽能發電。（圖／環保署提供）

記者許敏溶／台北報導

不少民眾都有意願在屋頂設置太陽能發電，但往往因為面積太小導致沒有光電業者願意承租，環保署今（29日）公布與公民電廠合作模式，在自家12樓屋頂110坪設置的太陽能發電，1年獲得超過7萬元回饋金，未來將以此模式，預計盤點一千個屋頂裝設太陽能光電，讓小屋頂也能為提高我國綠能佔比貢獻力量。

配合行政院政策，環保署先前參加經濟部能源局「中央機關公有屋頂聯合標租」，但因屋頂可設置面積較小，加上部分遮陰及設置有空中花園等因素，導致沒有光電業者願意承租，但環保署與公民電廠合作在環保署大樓屋頂設置太陽光電版，今天由環保署副署長沈志修主持啟動儀式，並宣佈將擴大推廣公民參與太陽能發電。

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環保署指出，環保署屋頂約110坪，共設置357片太陽能光電板，設置容量為126.7kWp，1年約可發電14.8萬度，並減少約74.3公噸的二氧化碳排放，而屋頂出租發電回饋百分比為10%，環保署1年還可得到回饋金約7萬5800元。

沈志修指出，總統蔡英文在去年4月22日宣示，2050淨零轉型是全世界的目標，也是台灣目標，在今年3月，我國也公佈2050淨零排碳路徑，並提出12項關鍵戰略，發展光電即是其中之一，這次環保署與「綠主張綠電合作社」共同合作，頂樓空間設置太陽能光電板的成功，證明「小屋頂也能有太陽夢」。

▲▼環保署宣布擴大推廣公民參與太陽能發電。（圖／環保署提供）

▲環保署將以本身成功案例，推廣公民參與太陽能發電。（圖／環保署提供）

沈志修表示，未來將以環保署和公民電廠合作模式，作為政府單位推動太陽能光電的示範案例，也會推廣到村里、社區或企業屋頂，希望引進企業資源或進行公益投資，讓小屋頂也能為提高我國綠能佔比貢獻力量。

環保署從104年即推動低碳永續家園評等認證，截至今年10月為止，全國共有1108個村里獲得銅級評等、114個村里獲得銀級評等，環保署指出，未來將以這次成功模式，結合低碳永續家園優先發展屋頂型光電，預計盤點1000個屋頂裝設太陽光電，提升基層民眾能源轉型與節能管理概念，讓更多屋頂參與太陽能發電，實踐「台灣2050淨零排放路徑及策略」目標。

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