2022桃園社造博覽會閉幕　黃治峯：促進公民參與看見众生共好

▲2022桃園社造博覽會以「众生共好」為理念。（圖／李小艾提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園社造博覽會、13日於平鎮區新勢公園閉幕。市府秘書長黃治峯有感而發道，他是新勢國小畢業，而他家的田被徵收成為現今的新勢公園，來到新勢公園就像回到了小時候的時光，因此他深深的體會到「社造」就是人和土地的連結，也是結合眾人之力，促進公民參與，不分年齡攜手共創、建立美好永續家園。

黃治峯表示，桃園市人口成長快速且有著多元族群文化，桃園的社造伙伴透過各種創意管道為自己的社群、社區及議題發聲，實現跨域連結與互動交流，接納不同的聲音與觀點，共創友善和諧共榮城市。

2022 桃園社造博覽會共有54組桃園在地社造伙伴熱情參與、13個策展人與合作單位協力。閉幕典禮中，特別頒發「設計用心獎」、「最高人氣獎」及「精神總錦標」共有13組社造伙伴獲得。

「設計用心獎」分別由：Podcaster 楊禮琳、桃園市桃澗堡文化導覽協會、吳宏基及龍潭區公所等四組社造伙伴獲得。「最高人氣獎」分別由：財團法人金三角文化基金會、桃園區公所、桃園市東勢庄文化協會等三組社造伙伴。「精神總錦標」則由桃園市築夢家族社區兒童發展協會、桃園市大園區竹圍社區發展協會、桃園市楊梅區秀才休閒農業發展協會及平鎮區公所、龜山區公所及八德區公所等六組社造伙伴榮獲。

▲▼榮獲「設計用心獎」的Podcaster 楊禮琳這次以「公民來做主、創聲在青埔」為議題，展出的紙製小青龍受到大小朋友歡迎。（圖／李小艾提供）



榮獲「設計用心獎」的Podcaster 楊禮琳這次以「公民來做主、創聲在青埔」為議題，展出的紙製小青龍受到大小朋友歡迎。2022 桃園社造博覽會從5日起到13日，為期9天。以「众生共好」為理念，用六大展區「社造願景館、區域共好所、多元共榮屋、時光故事屋、食農生態柑仔店及漫蔓發聲台」來呈現桃園人攜手打造家園的努力。