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迎接聖誕節！超商獨家2款「倒數巧克力月曆」超Q　每天爽吃不同口味

▲▼巧克力倒數月曆。（圖／記者周姈姈攝）

▲「CHOCO DAY聖誕倒數月曆」每天都能吃到不同口味的巧克力。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／台北報導

迎接聖誕節到來，就有超商獨家開賣2款「聖誕巧克力倒數月曆」，從12/1開始至12/24期間每天都能吃到不同口味的巧克力，讓聖誕節前的每一天都充滿甜蜜感，同步還有「OREO夾心巧克力蛋月曆」，超可愛的月曆小屋裡頭還藏有OREO夾心巧克力蛋，OREO控一定要收。

7-11開賣2款獨家「聖誕巧克力倒數月曆」，首先為「CHOCO DAY聖誕倒數月曆」，24天每天都能吃到各種口味巧克力，還暗藏可愛小驚喜，另一款為「東尼寂寞巧克力聖誕倒數月曆」，共有24種東尼寂寞縮小版巧克力，今（29）日可各享最後早鳥優惠價299元、599元。

▲▼巧克力倒數月曆。（圖／記者周姈姈攝）

▲除了巧克力之外，還暗藏可愛小禮物。

▲▼巧克力倒數月曆。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼「東尼寂寞巧克力聖誕倒數月曆」讓聖誕節的前夕吃得很幸福。

▲▼巧克力倒數月曆。（圖／記者周姈姈攝）

另外，7-11還有OREO控絕對不能錯過的獨家「OREO夾心巧克力蛋月曆」，迷你月曆小屋設計超可愛，屋子裡還有OREO夾心巧克力蛋，牛奶巧克力糖衣包裹滿滿OREO香草夾心內餡，每一口都充滿幸福感。

▲▼巧克力倒數月曆。（圖／記者周姈姈攝）

▲迷你OREO月曆小屋超可愛。

▲▼麥吉 machi machi冬季限定最新「草莓奶蓋系列」。（圖／麥吉 machi machi提供）

▲麥吉冬季限定最新「草莓奶蓋系列」開喝了。（圖／麥吉 machi machi提供，下同）

人氣手搖飲品牌「麥吉 machi machi」推出冬季限定「草莓奶蓋系列」，特意把人氣經典招牌起司奶蓋加入酸甜草莓醬、新鮮草莓果肉製成草莓奶蓋，首推這杯「草莓奶蓋抹茶冰沙」，嚴選日本靜岡抹茶打成微苦抹茶冰沙，接著鋪上一層厚厚的草莓奶蓋，粉綠撞色外型可愛度爆表，尤其激推「直飲」先感受多層次變化，再混合奶蓋和冰沙混和，打造彷彿草莓奶茶冰泥的口感。

▲▼麥吉 machi machi冬季限定最新「草莓奶蓋系列」。（圖／麥吉 machi machi提供）

▲草莓奶蓋尬抹茶冰沙口感酸甜又帶點微苦。

還有另一杯「草莓奶蓋可可亞」，是可可亞冰沙搭配草莓奶蓋的經典組合，同樣也超欠喝，即日起於門市正式開賣，且2款飲品還能做成熱飲，順便搭配波霸等配料，每一口都超滿足。

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