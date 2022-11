慶祝世足踢贏威爾斯　伊朗釋放709名囚犯

▲為慶祝伊朗國家隊25日世足賽中以2-0踢贏威爾斯,700多名囚犯因而被釋放。(圖/路透)

實習記者任庭儀/編譯

伊朗國家隊世足賽前,以拒唱國歌的方式,支持國內「頭巾革命」示威活動,前世足球員也因而被捕。然而25日對上威爾斯意外爆冷門獲勝,政府為慶祝勝利釋放國內700多名囚犯,其中包括近期因示威活動被捕的人。

▲伊朗國家隊賽前拒唱國歌。(圖/路透)



伊朗司法部門的米桑線上(Mizan Online)28日報導,伊朗國家隊以2-0戰勝威爾斯隊後,政府釋放國內不同監獄的709名被拘押者,其中有些獲釋者是在「最近事件」中被捕的,間接提及伊朗國內延續2個多月的示威活動。

9月下旬22歲艾米尼(Mahsa Amini)因違反女性著裝規定被捕,在拘留期間不幸喪命,隨後伊朗各地爆發民眾抗議活動並延續至今。

伊朗司法機構稱,有2千多人因抗議活動被起訴。聯合國官員(VolkerTurk)則表示,約有1萬4千人被捕。

據伊朗當地媒體報導,伊朗前國營電視台主持人夏里亞里(Mahmoud Shahriari)、知名女演員加齊亞尼(Hengameh Ghaziani)、前世足國腳加富里(Voria Ghafouri),以及捍衛言論自由的社運人士羅納吉(Hossein Ronaghi)等,許多因支持抗議活動而被拘留者皆已獲得保釋。

▲伊朗球迷在手上寫下口號「女性、生命、自由」,聲援國內反政府示威活動。(圖/路透)



此次世界盃彷彿成為媒體、球迷、球員就世界局勢表達意見的政治舞台,不少伊朗球迷在身上、衣服上寫上「女性、生命、自由」的口號,在體育場外聲援國內「頭巾革命」。

另外,美國足球協會(US Soccer Federation)日前在推特上傳世足比分圖時,也刻意刪除伊朗國旗上「真主象徵」,聲援捍衛伊朗婦女人權。伊朗官方憤而向國際足球總會(FIFA)抗議,要求FIFA對美國祭出禁賽10場的懲罰,目前FIFA官方尚未對此做出回應。

Thank you to the US Men’s Soccer Team for neutralizing the flag of Iran by removing the Islamic Republic emblem.



You can see the emblem on the flag on the right.



Everyone should do this as much as possible and Apple should stand with Iranians by neutralizing the flag in emojis. pic.twitter.com/9fnWOXytin