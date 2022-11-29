玩家身分曝光！運彩世足抱走440萬　勝利方程式眉角看這裡

▲一位世足運彩玩家受幸運女神眷顧，只花9900元竟一口氣豪贏440萬元。（圖／理事長何昱奇提供）



記者游瓊華／台中報導

世足賽開打，媒體披露，台中一名玩家用不到1萬元的金額，一口氣豪贏440萬元，據悉，該名玩家約40多歲、職業保密，但可說是學霸等級，每屆世足賽下注都採「正確比分」方式包牌串關，且都是用3:3當成主支賠率，這套玩法在這屆世界盃中，果然成了他的勝利方程式，為他贏得大筆彩金。

中華民國運動彩券經銷商商業同業公會理事長何昱奇透露，該名球迷堪稱「世足賽串關達人」，典型的以小搏大，如果僅是下注勝負，起碼本金要500萬元，才有機會贏走440萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲該位玩家專挑和局做為主玩法。（圖／理事長何昱奇提供）



何昱奇表示，這位球迷針對塞爾維亞對上喀麥隆，以及迦納對韓國兩場賽事為投注標的，兩場比賽互串，一組900元共下11組，也就是一模一樣彩券花9900元買了11張，結果分數全部預測中，總共抱走440萬元，但並非所有彩迷都受幸運女神看顧，應該量力而為。

何昱奇分析，這位球迷專挑和局做為主玩法（俗稱主支）選項來進行串關。例如塞爾維亞對上克麥隆用3:3當成主支賠率有100倍；另外，他去碰另外一場迦納對上韓國的包牌2:3、3:3、3:2，只要落點在他分析的選項內即可跟主支互乘倍數，100倍x40倍即是4000倍。

運彩商會何昱奇理事長建議，世足賽期間，因為全球賭金豐沛，遇到有超級巨星的球隊；例如阿根廷梅西、巴西內馬爾、葡萄牙C羅等有票房的明星，在16強開始後，要有適當的戒心押注和局或是弱隊高賠勝出，應該有機會獲得高額獎金，畢竟用資金面來看還是屬於強隊的投注比例高達70-80%，弱隊的投注額相對較小。