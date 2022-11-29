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蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」足球專區4折起、加碼漢堡王17元起　預測球賽贏家抽蝦幣、Switch

▲▼蝦皮購物,12.12狂歡生日慶,世足,蝦幣,抽獎。（圖／業者提供）

▲蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」祭足球專區4折起，再加碼攜手20家品牌天天豪灑12折優惠。

圖、文／蝦皮購物提供

2022年進入尾聲，電商年底最後大檔雙12緊接在雙11之後熱烈登場，蝦皮購物宣布「12.12狂歡生日慶」暖身活動即日起（11/29）正式開跑！除了消費者最愛的全站0元起免運券之外，看準四年一度的足球盛事席捲全球，首波優惠網羅各式足球聯名點心、飲料、健身用具、遊戲配備，祭出最低4折起，打造最強足球盛典！此外，12/12當天加碼推出漢堡王汽水、薯條17元起等超值優惠，讓你在家為喜愛隊伍應援的同時，還有滿手美食可以享用！ 

不只好買、好吃，蝦皮購物還要更好玩，配合足球賽事開打，「12.12狂歡生日慶」共推出9款遊戲，送上總值近500萬的遊戲獎勵，更推出期間限定「蝦好離手」遊戲，邀請用戶上站預測賽事贏家，除了場場抽999蝦幣外，冠軍賽預測成功還有機會獲得Switch！

▲▼蝦皮購物,12.12狂歡生日慶,世足,蝦幣,抽獎。（圖／業者提供）

▲蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」漢堡王汽水、薯條下殺17元起！玩遊戲預言足球賽冠軍成功再抽Switch。

蝦皮購物「全民狂歡足球盛典專區」下殺4折、加碼20家品牌天天豪灑12折優惠！

蝦皮購物觀察，今年11月中旬足球賽開打後，足球及運動周邊商品在一周內買氣飆升5成，觀賽必備的餅乾、洋芋片、爆米花等零食買氣和上月對比也有5成彈跳。為與球迷一同歡慶足球盛事開打，即日起至12/12，蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」重磅推出「全民狂歡足球盛典專區」，精選各式球迷追播必備用品祭最低4折優惠，要和用戶一起瘋足球！收看足球比賽必備的海尼根0.0零酒精12入組世足限定組合，優惠價378元就能讓你連夜追播不怕宿醉！配比賽最涮嘴的品客洋芋片世足限定包裝卡滋爆米花白爛貓世足雙桶限定組，特惠價分別只要199元、259元；球迷應援絕對要穿的adidas世界盃阿根廷國家隊足球主場短袖球衣adidas世界盃比利時國家隊足球客場短袖球衣adidas世界盃西班牙國家隊足球主場短袖球衣也都貼心為你準備好！

▲▼蝦皮購物,12.12狂歡生日慶,世足,蝦幣,抽獎。（圖／業者提供）

▲蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」卡滋爆米花白爛貓世足雙桶限定組，優惠價259元。

▲▼蝦皮購物,12.12狂歡生日慶,世足,蝦幣,抽獎。（圖／業者提供）

▲蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」NIKE AIR ZOOM PEGASUS 39慢跑鞋，優惠價2,350元。

此外，蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」攜手Kiehl’s、理膚寶水等20家知名品牌祭出天天12折優惠，除了美妝、生活用品、保健食品等各式夯品輪番下殺驚喜價，再加碼店家12折券！眾多名人推薦的新普利超濃代謝夜酵素錠EX ，讓你賽季期間熬夜追播配零食也不怕負擔，特惠價1,480元；理膚寶水B5全面修復霜契爾氏金盞花植物精華化妝水有助鎮定修復疲勞受損肌膚，就算熬夜看比賽也能維持全天好氣色。

▲▼蝦皮購物,12.12狂歡生日慶,世足,蝦幣,抽獎。（圖／業者提供）

▲蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」S’AIME 真皮拼接電腦公事包，優惠價1,212元。

蝦皮遊戲祭出總值將近500萬元獎勵　「蝦好離手」預測足球冠軍再抽任天堂Switch！

蝦皮購物致力提供實惠性與娛樂性兼具的購物體驗，其中蝦皮遊戲更廣受用戶喜愛，這次「12.12狂歡生日慶」將攜手超過300家品牌共同祭出總價值近500萬元的遊戲獎勵，Airpods 3、iPhone 14、Dyson家電等豐富大獎等你拿。今年適逢足球盛事開打，蝦皮購物更推出限定「蝦好離手」遊戲，盛邀全民上站預測球賽贏家，冠軍預言家就有機會獲得任天堂Switch，下個世足章魚哥等你來挑戰！

一點即開獎！「年終大禮包寶箱」、「夾夾樂」豪抽蝦幣、「免運寶箱」加碼送0元起免運券
●年終大禮包寶箱：即日起(11/29)至12/12，天天抽100蝦幣；12/12當天更加碼人人有獎，抽Dyson空氣清淨機等你免費抱回家
●免運寶箱： 即日起(11/29)至12/25，天天送299元起免運券；12/12當天加碼抽0元起免運券！
●蝦皮夾夾樂：即日起(11/29)至12/25，天天夾300蝦幣，還有機會抽Switch主機！

「蝦好離手」盛邀用戶上站預測足球冠軍！場場抽999蝦幣再送任天堂Switch
12/１至12/18「蝦好離手」只要預測點選當週賽事贏家，即可場場抽999蝦幣，成功預測總冠軍還有機會在12/18當天抱回任天堂Switch！

經典遊戲「蝦皮消消樂」、「蝦皮泡泡王」破關就抽AirPods 3、Dyson吸塵器！
●蝦皮消消樂：即日起(11/29)至12/25，天天破關就領蝦幣，玩蝦拼挑戰賽再抽Dyson吸塵器；12/12則加碼10分鐘快速補命、8蝦幣快閃禮包
●蝦皮泡泡王：即日起(11/29)至12/25，週週推出新任務，破關就送炸彈泡泡、烈焰泡泡，最高再享50蝦幣，另外祭32吋液晶電視、iPhone 玻璃貼等超多好禮，數量有限，建議提早累積鑽石準備兌換；12/12當日最快攻頂者還有機會將AirPods 3免費帶回家！

「蝦蝦寵物村」12/12服裝抽抽樂7折起！冬季滑雪套裝再下殺半價
即日起(11/29)至12/25，「蝦蝦寵物村」推出全新家園及服裝，邀你進站為專屬寵物換新衣； 12/12當日服裝抽抽樂享限定7折優惠、冬季滑雪套裝只要半價就能輕鬆換

「蝦蝦果園」天天抽121蝦幣，12/12快閃抽任天堂Switch
即日起(11/29)至12/25，天天上線澆水等收成不只能抽121蝦幣，12/12當天加碼再抽任天堂Switch

玩「特蒐任務」蒐集文字領蝦幣，再抽熱門新機iPhone 14
12/1至12/18，進站玩「特蒐任務」蒐集「狂歡生日慶」文字最高領100蝦幣；12/12加碼抽話題新機iPhone 14

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