日本迪士尼神預測？　王定宇曝：革命前早已設計它「拿白紙」

▲王定宇曝迪士尼「神預測」白紙革命。（圖／翻攝自Facebook／王定宇）

記者詹宜庭／台北報導

為抗議疫情封控政策，中國大陸27日多地掀起「白紙革命」，不僅各地大學生高舉白紙，首都北京也有數百名民眾聚集於「亮馬河」，手舉白紙表達不滿。民進黨立委王定宇29日在臉書上發文表示，日本迪士尼線上購物真的太猛了，早在中國大陸「白紙革命」前，迪士尼就已經把「維尼和白紙」設計在一起當商品，大讚「這真是神預測！」

新疆烏魯木齊市吉祥苑社區有間住宅大廈15樓於24日晚間7時許發生火災，導致10人死亡、9人吸入濃煙嗆傷送醫。事發後有不少民眾指控，該大廈因防疫而以鐵絲封死了社區及住戶大門，造成居民無法及時逃生，拖延警消黃金救援時間，質疑政府防疫過當才釀成悲劇，引發「白紙革命」。

王定宇29日在臉書上發文表示，日本迪士尼線上購物真的太猛了，不僅非常跟得上「時勢」，迪士尼的「正義感」也很符合教育小孩的標準，而且「膽量紮實」。王定宇指出，早在中國大陸發生「白紙革命」前，迪士尼就已經把「維尼和白紙」設計在一起當商品了，大讚「這真是神預測！」，更諷刺「中共究竟會不會把這個當成外國勢力煽動的證據呢？」

此貼文一出立馬引發民眾熱議，有網友開玩笑說「沒寫哪生產的，那些商品該不是中國製的吧？」、「中國會生氣馬上召回駐日大使」、「所以，境外勢力是習維尼」、「好想買」。