選前遭約談選後才到案！　涉嫌買票...落選鄉代妻子遭聲押

▲苗栗地檢署查獲三義鄉吳姓民代表候選人涉嫌為自己現金賄選，候選人即便落選，選後仍繼續追查相關刑責。（圖／記者蔡文淵攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗三義鄉吳姓民代表候選人涉嫌以現金為自己賄選，苗檢24日傳喚吳姓候選人夫妻、2名樁腳及相關選民到案，候選人夫妻及1名樁腳延至選後28日才到案應訊，檢察官聲押候選人的彭姓妻子及1名樁腳，法院裁定分別以15萬元、10萬元交保，另一名樁腳2萬元交保，吳姓候選人及選民均請回。

張文傑檢察官指揮苗栗縣警察局刑警大隊、調查局臺中市調查處，偵辦苗栗縣三義鄉吳姓鄉民代表候選人與彭姓妻子，及、呂姓、邱姓2名樁腳涉嫌現金賄選案件，於11月24日持法院核發之搜索票發動搜索，並傳喚涉案4人及選民到案說明，其中吳姓候選人夫妻、呂姓樁腳於選後11月28日才到案應訊。

檢察官訊問後，認為候選人的彭姓妻子、呂姓樁腳涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪之犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見，法院裁定以15萬元、10萬元交保；邱姓樁腳無羈押必要，准予交保2萬元；吳姓候選人及選民均請回。

據了解，涉及賄選的鄉民代表候選人是三義鄉第四選區，該選區應選2名代表，有3名候選人，這次選舉吳姓候選人並未當選。

苗栗地檢署表示，選後繼續會查緝現金賄選案件，使利用金錢影響選舉結果者確實負起其刑事責任。目前苗栗地檢署正盤點各當選人是否具有公職人員選舉罷免法第120條情事，若符合提起當選無效之訴要件者，將檢具事證於主管機關公告當選名單後30日內向臺灣苗栗地方法院提起選舉訴訟。