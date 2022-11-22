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賄選也要省！里長改選議員「女兒接棒」500元買2票　父女檔交保

▲▼苗栗地檢署22日再發布2件賄選案，分別是:第五選區黃姓議員候選人以現金500賄選；頭份陳姓里長候選人以現金2000員或價值1000元洋酒賄選。（圖／記者蔡文淵攝）

▲苗栗地檢署22日再發布2件賄選案，分別是:第五選區黃姓議員候選人以現金500元賄選；頭份陳姓里長候選人以現金2000元或價值1000元洋酒賄選。（圖／記者蔡文淵攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

距離投票日還有4天，苗栗地檢署今(22)日再查2件賄選案，苗栗第五選區黃姓縣議員候選人，與參選頭份市里長的女兒及鄭姓樁腳，共同以現金500元賄選，檢察官訊後，議員候選人以15萬元交保，葽女及鄭姓樁腳分別以1萬元、3萬元交保。

另一方面，頭份市陳姓里長候選人，以現金2000元或價值1000元洋酒賄選，檢察官訊後，陳姓候選人以5萬元交保，2名樁腳分別以5萬元、3萬元交保。

張智玲檢察官指揮調查局苗栗縣調查站、航業調查處臺中調查站、中部地區機動工作站、苗栗縣警察局刑事警察大隊、頭份分局、新竹市警察局刑事警察大隊等單位，共同偵辦苗栗縣頭份黃姓議員候選人賄選案，專案小組於11月21日執行搜索，並通知黃姓候選人父、女、鄭姓樁腳及選民16人到案說明。檢察官訊問後，認為鄭某涉嫌以每票500元為縣議員候選人賄選，犯公職人員選舉罷免法第99條第1項交付賄賂罪之犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見，法院於22日上午裁定3萬元交保。

黃姓縣議員候選人父、女涉犯投票行賄罪之犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，檢察官分別諭知交保15萬元、1萬元；其餘選民則分別經檢察官諭知以2萬元交保或請回。據了解，黃原因是里長，這次轉換跑道改選縣議員，女兒則接棒參選里長。

曾亭瑋檢察官指揮苗栗縣警察局頭份分局、調查局苗栗縣調查站，共同偵辦頭份市陳姓里長候選人，涉嫌與共犯蘇姓、黃姓2人以每票2000元或市價1000元洋酒賄選。專案小組於11月21日通知涉案3人及6位選民到案說明，檢察官訊問後，認為陳姓候選人及兩名樁腳共同涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項交付賄賂罪之犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，分別交保5萬元、5萬元、3萬元，選民則均請回。

苗栗地檢署表示，舉凡提供金錢、禮品、餐宴等利益予選民以為投票之對價者，均屬賄選行為，請勿心存僥倖以身試法。

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