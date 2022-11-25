選前1天1票5千！　苗栗大湖、造橋、後龍紛傳現金賄選...3人聲押

▲競選活動最後一天，苗栗地檢署發布查獲３件里長或鄉民代表現金賄選案。（圖／記者蔡文淵攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗地檢署在競選活動最後時刻，今天宣布破獲3件現金賄選案件，分別是鄉民代表、里長候選人以現金賣票被查獲，其中，某里長買票金額一票竟達5000元，檢方共傳喚19人到案說明，3人聲押，5人交保，其餘請回。

馮美珊檢察官指揮局苗栗縣調查站、苗警刑大、大湖分局等單位組成專案小組，於11月24日傳喚詹姓大湖鄉鄉民代表候選人、張姓、黃姓、胡姓樁腳及選民5人到案說明，扣押現金10萬9600元。檢察官訊問後，認為詹姓候選人等4人涉嫌以每票1000元之代價向選民買票，均涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪之犯罪嫌疑重大，其中詹、張、黃有勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押禁見，目前待法院裁定；胡則以5萬元交保候傳，其餘選民則均請回。

邱舒虹檢察官指揮竹南分局偵辦後龍鎮里姓里長候選人涉嫌以每票3000至5000元賄選，於11月23、24日傳喚李姓候選人、粘、王2名樁腳，及選民6人到案說明。檢察官訊問後，認為李姓候選人等3人涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪之犯罪嫌疑重大，李姓候選人法院裁定交保10萬元；粘、王2人分別具保1萬元、10萬元；其餘選民均請回。

呂宜臻檢察官指揮竹南分局、調查局苗栗縣調查站，共同偵辦陳姓男子涉嫌以每票新臺幣1000元為造橋鄉某鄉民代表候選人賄選。專案小組於11月23日通知收受賄賂之相關選民2人到案說明，檢察官訊問後，認為陳男涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪之犯罪嫌疑重大，但無羈押之必要，命交保10萬元。