苗栗後龍鎮里長賄選每票1000元　候選人+4樁腳+1選民被起訴

▲苗栗後龍鎮里長候選人1000元現金賄選，23日起訴候選人、4樁腳及1名選民。（圖／記者蔡文淵攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣後龍鎮黃姓里長候選人夥同4名樁腳，涉嫌以每票1000元現金賄選，被檢警查獲。苗栗地檢署今(23)日偵結，依違反公職人員選舉罷免法投票行賄罪嫌，將黃姓里長候選人、4名樁腳及1名選民共6人提起公訴。這也是苗檢今年選舉第5波賄選起訴案件。

張文傑檢察官指揮苗栗縣警察局刑事警察大隊、竹南警分局、移民署苗栗縣專勤隊，偵辦查得黃姓里長候選人夥同4名樁腳，於11月間分工以每票1千元向11名選民賄選，希望該等選民投票支持黃。

黃姓里長候選人及其中1名樁腳雖否認犯行，但其他3名樁腳均坦承犯行，檢方斟酌全部事證後，將5人提起公訴；另外，收受賄賂的11名選民有10人坦承犯行，均分別獲緩起訴或不起訴處分，其中1人否認犯行，檢察官經審酌證據後一併起訴。目前黃姓候選人及郭姓樁腳仍在押，全案將於近日移審苗栗地方法院，由法院裁定是否續押。

曾亭瑋檢察官指揮大湖警分局、調查局苗栗縣調查站，偵辦幽靈人口案，22日傳喚林姓大湖鄉民代表候選人及3名共犯、選民4人到案，經檢察官訊問後，認為林姓候選人等人涉犯刑法第146條第3項、第2項之意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而投票未遂罪之犯嫌重大，分別諭知林姓候選人7萬元交保、3人均以3萬元交保候傳，其餘選民則分別諭知限制住居或請回。