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花蓮富里鄉長候選人「宣布退選仍當選」！本人發聲了

▲▼花蓮富里鄉長無黨籍候選人張容榕。（圖／翻攝臉書）

▲花蓮富里鄉長無黨籍候選人張容榕。（圖／翻攝臉書）

記者閔文昱／綜合報導

花蓮縣富里鄉長在此次九合一大選中，由無黨籍參選人張容榕以2874票當選，但她其實早在10月3日時以臉書發表退選聲明。對此，張容榕29日晚間發布聲明強調，自己不會就職富里鄉長，但還是感謝所有將選票投給她的鄉親。花蓮縣選委會表示，當選人若未依通知時間就職，依法將在3個月內進行補選。

張容榕29日晚間在臉書粉絲專頁重申10月3日時宣布退選的決定，並聲明不會就職富里鄉長，但她仍要向在這次選舉中，投給她一票的人深深致謝，「即便我退出選舉，鄉親仍然把寶貴的選票投給我，這是大家期待富里鄉必須改變的聲音，也是對我的『不虞之譽』。」

張容榕指出，有關後援會的競選活動，均為當地鄉親的自發支持行動，並非由她授意，「對於後援會的厚愛，個人謹表感謝。」另外她也透露，最初會登記參選，原本是想為自己的故鄉服務，但在過程中因為家人無法達成共識、極為反彈而宣布退出，她也將戶籍遷出，以證明自身的決心，「容榕的決定，自從宣布退選以來至今都未改變。」

貼文最後，張容榕也向所有投給她的鄉親致上最深的歉意，並期許在之後的補選中，鄉親能夠延續改變的意志，做出最好的選擇，帶領富里持續前進。

據了解，今年47歲、擔任台灣茶香水品牌總監的張容榕，在今年8月底完成登記後勤走基層，9月18日東部震災時也積極協助當地居民，但10月初她卻突然在臉書上發出聲明，表示因與家庭無法達成共識、家人極為反彈她參選，在不希望家庭失和下選擇退出富里鄉長選舉，並立即停止一切選舉活動。

但根據「公職人員選舉罷免法」，登記參選後並無退選機制，選舉公報及選票上仍會有參選人的資料，而張容榕在宣布退選後就無競選活動，單單靠著後援會的輔選與催票、仍高出求連任現任鄉長陳榮聰4百多票成功當選。對此，花蓮縣選委會表示，張容榕若不來宣誓就職就無法取得職位，屆時富里鄉將於3個月內進行補選。

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