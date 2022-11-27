「最美鎮民代表」曼妙背影謝票！百萬粉狂賀　將挑戰長壽村減齡

▲花蓮鳳林鎮民代表。（圖／翻攝自林子齊臉書）

記者陳依旻／花蓮報導

今年除了縣市長、縣市議員選舉打得火熱，最基層的村里長因「美女候選人」相當好看，但花蓮縣鳳林鎮有一位「國民孫女」，以神似藝人吳姍儒，人氣不輸「永和IU」陳紫渝成為選戰亮點，她是年紀27歲的林子齊，第一次參選就當選，她今（27）日也在臉書上謝票，強調未來將毫無保留扛起鎮上的責任。

「新世代出頭了！」林子齊用了一張背影照，表達內心有千言萬語道不盡的感動，這一路來是大家給了她逐夢的底氣，很謝謝願意給年輕人機會的每一個人，「未來的日子，我將毫無保留地負起鎮民給我的責任！扎穩根、努力學、彎腰做。」

▲林子齊天天放送長輩圖。（圖／翻攝自林子齊臉書）

「早安，心中有陽光，哪裡都溫暖」、「越努力越幸運，願您諸事大吉」、「輕輕地問候，深深的祝福」參選期間，時不時一張早安圖，大大的字押上「認同請分享」送給大家。

沒有強大的輔選團隊，林子齊的照片大多一個人掌鏡，記錄每日勤於拜訪，將文宣品發放到每一位選民家中的心情，總是老將輩出的鳳林，突然有一位年輕女孩出線，漸漸得在鎮上變成話題，遇到買完菜的阿公、阿嬤會被稱讚「細妹按靚」，鎮民也私下透露在她參選之前就知道「有這麼一位漂漂亮亮的女生，講話也客客氣氣的。」

「一直以為不會有人注意到小小地方的選舉。」隨著「最美候選人」名字在各地方選戰捲起千堆雪，林子齊也隨即被發現，讓她感到受寵若驚。

▲花蓮鎮長選舉也是林子齊想參政的動機之一。（圖／翻攝自林子齊臉書）

她坦言，一開始在做張峻議長助理的時候，確實完全沒有從政打算，後來在開始服務民眾、接觸到各式陳情案件、公益活動潛移默化，加上陪著父親參選鳳林鎮長被影響，想從轉達民意的助理站出去「直接服務大眾」，這一念頭確定之後，讓她開始對參政有很大衝勁。

新世代出頭固然吸睛，但過程不乏被質疑年輕人「真的可以嗎？」這樣的疑惑也成了她當選之後的挑戰，尤其花蓮縣鳳林鎮是台灣六大長壽村之一，65歲老年人占總人口數26%，首要任務，她要如何讓鳳林「減齡」，一揮鳳林鎮給人長壽的刻板印象？

但林子齊準備好了，且並不怯戰，她強調，感謝所有鳳林鄉親對我的疼惜與愛護，我知道深知每一票都寄予是期望，日後更不負鄉親所託。

▲林子齊將挑戰長壽村「減齡」。（圖／翻攝自林子齊臉書）

「未來四年，將遵守承諾為鳳林『減齡』。」林子齊強調，過去著重在照顧長者和幼童，時常忽略上有老下有小的青年世代，這次我當選鎮民代表，將致力推動青年創業與青年組織的資源開發、爭取補助，只要年輕人過好日子，長者有所依靠，孩童也能得到完善的照護，「我會把鄉親給我的這份肯定化為力量，落實政見」。