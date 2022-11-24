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冬天脖子沒顧好恐猝死！用「高科技」保健超省力

▲pp舒曼波科技圍脖,石墨烯。（圖／業者提供） 

【企劃特輯】

雙十一，大家趁優惠入手不少「禦寒用品」，但，你買對了嗎？大家很常忽略與連結許多淋巴及神經的「脖子」，其影響攸關腦部及身體其他重要部位，若沒有做好保暖，可能造成循環健康的阻塞，引起癌症、中風等疾病的發生！

近日一款專家及藝人大推的「科技圍脖」，運用高科技原理，結合有效抗寒的「石墨烯」、穩定自律神經的「舒曼波纖維，及能活化人體健康關鍵「粒線體」的專利紡織物構造，比起無法順應溫差調節人體恆溫的厚重傳統圍巾，這條「科技圍脖」有效改善中風、心肌梗塞、頸動脈剝離、阿茲海默症，更能以輕巧外型，達到保暖、舒壓兼顧保健的三重功效！

▲pp舒曼波科技圍脖,石墨烯。（圖／業者提供）

一條圍脖那麼罩？首條顧及「健康關鍵」的圍脖大揭密

專利粒線體纖維製成的圍脖有多厲害？根據國際期刊報導，若穿著「粒線體」纖維達30分鐘，即能驅動巨噬細胞功能，吞噬癌細胞！「粒線體」聽起來有點陌生，但它可以說是人體的「發電機」，提供巨噬細胞在吞噬和分解體內細菌和病毒的時候所需的能量。

當粒線體老化或損傷不能正常運作時，身體的活化免疫系統通常相對低落，較易造成細胞病變問題外，對人體肥胖的新陳代謝影響也非常大。所以當身體穿戴這條科技圍脖後，被其內的高科技纖維「有效驅動」，便能促進粒線體修復及新生，防止體內代謝失衡及多種慢性疾病的發生。

▲pp舒曼波科技圍脖,石墨烯。（圖／業者提供）

一暖脖子暖全身！刺激穴位驅頭痛、防中風

科技圍脖另一重點材質，是運用HSG+蜂巢式石墨烯結構，將原礦微米化再製成紗線才成布，百分百保留石墨烯超導特性。頸部的血管粗大，具三百多個淋巴結及重要穴道，容易受低溫影響緊縮，凍結血液循環，連帶導致偏頭痛、肩頸痠痛、中風等其他高風險疾病。科技圍脖在覆蓋頸部後，透過石墨烯與人體共振釋放的遠紅外線波能穿透皮下12公分，帶動頸部血液循環，增加血流速、血流量，溶解血栓，恢復老化破損的血管壁，進而蓄熱升溫、暢通穴道，深入頸部淋巴，達到消除全身慢性發炎、促進循環的醫療等級呵護！

▲pp舒曼波科技圍脖,石墨烯。（圖／業者提供）

▲頸部淋巴及重要穴道多，卻又容易因無衣物遮蔽而受寒，科技圍脖大面積，可以完整覆蓋。

▲pp舒曼波科技圍脖,石墨烯。（圖／業者提供）

除了粒線體、石墨烯還不夠！再加入舒曼波　平衡自律神經助安神

這款「科技圍脖」高科技的織物纖維，除了粒線體與石墨烯材質外，更加入應用在舒眠及預防醫學上的「舒曼波」。其在纖維中釋放的幫助放鬆的α波，引導亢奮焦慮的自律神經達到平衡，讓身心舒暢、情緒穩定。再進一步更有助於腦波回穩後提升睡眠品質，能解決失眠、淺眠、睡不好等問題。

▲pp舒曼波科技圍脖,石墨烯。（圖／業者提供）

安全、輕巧、超實用　「PP舒曼波科技圍脖」成禦寒首選

擔心接下來的天氣變化導致頭痛、循環代謝差？或是害怕長輩頸動脈阻塞引發血栓、腦中風？不如換掉容易纏脖子、攜帶上不輕便的厚重圍巾，試試三重功效又輕巧好穿戴的「PP舒曼波科技圍脖」，體驗循環被暢通的超有感奇效！

▲pp舒曼波科技圍脖,石墨烯。（圖／業者提供）

▲pp舒曼波科技圍脖,石墨烯。（圖／業者提供）

▲簡單一條「PP舒曼波科技圍脖」體現多種功效，保暖外更加保健。

禦寒神器「舒曼波科技圍脖」哪裡買？

官網優惠組：https://ppweb.tw/aj7XV
EHS東森購物特惠組：https://chshop.work/B4yaX
實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓
門市專線：02-2288-7888
各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/
PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL
LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
客服專線：0800-520-367

https://youtu.be/-9NyRpnYxeA

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關鍵字：

PP舒曼波科技圍脖石墨烯

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