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台北街頭廣告成打卡地標！「兩大天后穿未來褲」超吸睛

▲▼ 未來褲,吳淡如,林美秀,石墨烯,塑崩未來褲,燃脂。（圖／宏睿國際提供） 

【企劃特輯】

最近在大臺北、桃園各大主要商圈出現一個超大、超吸睛的廣告，不輸電影規格的3D動畫，廣告中的動畫人物居然撞臉兩大天后：吳淡如和林美秀，廣告才播放幾天，就已經成為各地打卡地標，也成功吸引許多路人的目光。

▲▼ 未來褲,吳淡如,林美秀,石墨烯,塑崩未來褲,燃脂。（圖／宏睿國際提供）

做出廣告新高度　「PP石墨烯」被封教科書等級教材
這個吸睛的3D立體裸視動畫跳脫原始框架，運用精密光學式Motion capture技術，讓觀眾有不一樣的視覺感受，出自於這兩年爆紅的品牌「PP石墨烯」，這個新貴品牌在廣告手法上不斷創新、不按牌理出牌，已經被封為廣告界的教科書。除了代言人有吳淡如、林美秀，第二波代言人劉品言的組合讓人耳目一新，每每推出的電視廣告都像連續劇一樣，讓消費者敲碗期待。除了廣告成功外，加上扎實的產品力，不少藝人、網紅、模特兒與消費者體驗後都在網路上留下大量好口碑，也讓更多消費者產生購買動機，產生正向的銷售循環，讓產品持續長銷，至今沒有退燒的跡象。

▲▼ 未來褲,吳淡如,林美秀,石墨烯,塑崩未來褲,燃脂。（圖／宏睿國際提供） 

▲▼ 未來褲,吳淡如,林美秀,石墨烯,塑崩未來褲,燃脂。（圖／宏睿國際提供）

▲▼ 未來褲,吳淡如,林美秀,石墨烯,塑崩未來褲,燃脂。（圖／宏睿國際提供）

「塑崩未來褲」引領風潮　登年度網購銷售王
已經身為市場領導品牌的PP石墨烯，2021年推出「石墨烯塑崩褲」成功把高端科技、醫療產業使用的「石墨烯」導入褲子，強調可以讓運動效能加倍、讓消費者「有感瘦」的「石墨烯塑崩褲」，半年就大賣三十萬件；今年六月，更推出進化版的「石墨烯塑崩未來褲」，加入了PP莫爾超晶格獨特結構，讓循環燃脂的效果再升級，又再次創下了銷售的佳績，甚至獲得《2022粉美賞》最佳美體塑身獎，再度成為年度爆品。

▲▼ 未來褲,吳淡如,林美秀,石墨烯,塑崩未來褲,燃脂。（圖／宏睿國際提供）

▲▼ 未來褲,吳淡如,林美秀,石墨烯,塑崩未來褲,燃脂。（圖／宏睿國際提供）

高階版「未來褲」　被動式運動、穿上就循環
今年推出的「PP石墨烯塑崩未來褲」瘦身燃脂效果更是大進化，在整件褲子中加入「PP莫爾超晶格獨特結構」，它是以三層的石墨烯疊加，能集中遠紅外線放射能量，讓循環效果掛turbo，透過遠紅外線共振效果加乘，加速深層燃燒代謝，還能提升被動循環，穿上未來褲，就能有有氧運動的效果；效果更勝前一代的石墨烯塑崩褲。

▲▼ 未來褲,吳淡如,林美秀,石墨烯,塑崩未來褲,燃脂。（圖／宏睿國際提供）

塑塑身、繃繃脂 「未來褲」　回春下半身、效果看得見
業者表示，產品的根本是「品質」，「PP未來褲」百分之百由台灣開發製造，特別將諾貝爾獎背書的石墨烯材質導入紡織布料中，讓運動褲變身成「養身褲」；另外，「石墨烯懶人塑崩褲」大手筆引進價值千萬的特殊紡織機台的塑崩織法，讓運動褲變身成為可以雕塑身形的「塑身褲」，穿上後可以繃住贅肉、修飾你的腿部、臀部的線條，看起來更修長結實的視覺效果。

▲▼ 未來褲,吳淡如,林美秀,石墨烯,塑崩未來褲,燃脂。（圖／宏睿國際提供）

▲▼ 未來褲,吳淡如,林美秀,石墨烯,塑崩未來褲,燃脂。（圖／宏睿國際提供）

年度爆品「石墨烯塑崩未來褲」哪裡買？
●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj7XD
●momo購物網特惠組：https://chshop.work/BL2ew
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓
●門市專線：02-2288-7888
●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store
●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL
●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
●客服專線：0800-520-367

https://youtu.be/RH68b2TZLCI

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未來褲吳淡如林美秀石墨烯塑崩未來褲燃脂

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