眾明星為「失眠」所苦！找床伴一起「助眠」

【企劃特輯】

名人、藝人可以說是壓力最大的行業，許多公眾人物都有長期失眠的問題；郭靜純分享：「只不過想好好睡覺，怎麼這麼難！白天筋疲力盡，晚上卻翻來覆去睡不著。」主播張宇表示：「因為工作壓力，一忙起來就沒辦法好好入睡，躺在床上，腦袋卻關不起來，一直翻到天亮」。演員潘逸安也表示：「升為二寶爸，睡不好也睡不飽，起床不但腰痠背痛、頭痛，連台詞都背不起來。」甚至知名作家吳若權、吳淡如、林美秀等人，也都體會過睡眠障礙問題，是多麼痛苦。

郭靜純、張宇、潘逸安都大讚好床伴！第一天就快速入眠、一覺到天亮

因為知道有睡不好的困擾，郭靜純的經紀人特別從台灣寄了一床舒曼波助眠被給她，郭靜純開心的分享：「當我蓋上的第一天，竟然很快就入眠了，而且可以一覺到天亮。我已經有多少年沒有一覺到天亮了！真的非常開心。」現在她逢人就推薦這個超好睡的「床伴」！主播張宇、演員潘逸安也都分享：「自從換了舒曼波助棉被之後，真的像是啟動飛航模式一樣，一碰床就想睡！」、「蓋了舒曼波助眠被，一躺下去就睡著，現在起床整個人都神清氣爽！」





精神科醫師分享：要睡好，腦波要平穩 舒曼波可穩定身心、啟動人體「飛航模式」

身心科鄭光男醫師說明：「全台每4個人中，就有1人有睡眠障礙的困擾。除了難入睡，還有淺眠、時睡時醒，提前起床等問題。想要有好的睡眠品質並降低身體發炎現象，首要條件一定要讓腦波平穩。」

研究指出，「舒曼波」是一種低頻波，又稱為「地球心跳」，頻率與人類大腦中的α波極為相近，在這個頻率下對人體內分泌與神經系統協調有穩定作用，讓腦波平穩，達到放鬆的效果，自然進入熟睡狀態，且不易在睡眠過程中清醒。另外，舒曼波還能有效活化激素分泌、降低細胞發炎，針對自律神經失調、情緒失控、免疫系統低落或許多找不出病因的疾病，舒曼波是唯一的治療方法，因此經常被運用在各方醫學上。

舒曼波助眠被問市 使用者90%明顯改善

今年冬季，首款舒曼波助眠被上市，首次在棉被中導入「舒曼波次微米紡織晶片」，並且搭配會修復的石墨烯，在和人體接觸後，不需要插電，利用人體的熱能將石墨烯的頻率，轉換為α波，釋放出正確的生物訊息，能引導大腦放慢速度，達到快速入眠、延長深層睡眠時間；經測試，90%以上的試用者明顯感受平靜的狀態，打造助眠的最佳狀態。

應付高壓工作環境 演藝圈爆紅的好眠神器

作家吳若權在自己與親友親身試驗過後，對舒曼波助眠被大加讚賞：「它不只是好棉被，更是一條『好眠被』。」吳淡如及林美秀也都在使用後，如釋重負地強調：「好睡，原來這麼簡單！」「已經很久沒看到鎮定劑這東西了，舒曼波會帶給你一個平靜的宇宙。」不用吃藥、非侵入式、無副作用的「舒曼波助眠被」推薦給想睡好、睡飽的朋友！

失眠者救星「PP舒曼波科技減壓被」哪裡買？

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