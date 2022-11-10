跨文化饗宴　嘉藥幼保異國美食奪佳績

▲嘉南藥理大學嬰幼兒保育系，在2022年第六屆國際青年創意美學線上競賽中，勇奪餐飲烘培異國料理兒童特色點心項目2金3銀5銅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學嬰幼兒保育系，在桃園舉辦的2022年第六屆國際青年創意美學線上競賽中，勇奪餐飲烘培異國料理兒童特色點心項目2金3銀5銅，再次展現比賽常勝軍氣勢，全校師生深感與有榮焉。

邁入第六屆的「桃園市國際青年創意美學線上競賽」，今年吸引了共13個國家，45所學校報名參賽，競賽分為餐飲烘焙、美容美髮、工藝妝飾等共144組，超過2000多位國內外選手一同競技，激盪出很多不同的創意與發想，更有多位來自波蘭、泰國、馬來西亞、瓜地馬拉等國家的評審特地來台評分。

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首次參加比賽就獲得金牌的陳思涵同學表示，從報名那天起，每天都以競賽規則為基準進行高強度訓練，大二教的營養學和嬰幼兒餐點與設計，讓他在準備比賽時更加得心應手，餐點能獲評審青睞，燃起他對飲食設計的興趣，也期待未來能將興趣與職涯合而為一。獲得銀牌的梁妤嘉同學則將餐點融入「卡通化」的巧思，運用多元食材及調理技巧，把小朋友不愛的蔬菜化為有趣造型以吸引其目光，鼓勵孩童克服害怕的心理進而願意嘗試蔬菜。

該校幼兒保育系主任林佳蓉表示，嘉藥幼保系學生不僅語言能力強，更有著紮實的嬰幼兒保育知識，雖然疫情期間失去很多出國比賽的機會，但透過此次線上競賽讓同學能將平常所學的教材開發、營養食品研發運用於比賽餐點中，完美呈現「吸引兒童、健康餐點」的教學理念，獲得如此佳績如同注入一支強心針，相信在嘉藥四年扎實且專業的教育薰陶下，同學必能展現出強韌且堅實的軟實力。