　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

少女淚控被迫進U2性侵！用力親到有血味　他驚恐喊冤法官信了

▲桃園市楊姓男子去年12月間在桃園區某涼亭見少女獨自一人，上前搭訕竟伸出狼爪竟撫摸大腿與下體處強行猥褻。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲少女指控男網友在U2電影館性侵她，但法官判決男子無罪。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃資真／台北報導

台北一名17歲少女小雪（化名）與陳姓男網友相約到西門町逛街，接著前往U2電影院發生性行為，事後小雪提告指控遭對方性侵，「用力親到都覺得有血味」。但法官認為小雪說詞反覆，且房間門皆無法上鎖，若真遭性侵，可大聲求救或直接開門逃離，一審判決男網友無罪。

判決指出，陳姓男子於2020年12月底透過交友軟體認識小雪，2人相約隔年1月2日到西門町逛街，當天逛完後，陳男提議去U2看電影，卻在包廂內壓制小雪性侵得逞，小雪事後跑去驗傷報警。

陳男喊冤，表示2人雖有發生性行為，但雙方是在兩情相悅的情況下進行，絕對沒有強迫。

小雪證稱，當時她已明確表示不想看電影，原本以為是要看公仔，沒想到電梯一開卻是電影館，又說陳男突然把她壓在沙發上，開始很用力的親她，用力到都覺得有血味，一開始試圖用生殖器卻進不去，還說「插不進去耶，表示妳很緊。」

不過，法官勘驗醫院驗傷單，卻寫著小雪無明顯外傷，小雪的證詞也前後矛盾，先說嘴巴被強吻堵住不能講話，後又改稱「一直有在叫」；且U2負責人表示，每間包廂房門都不能上鎖，每年還都會接到民眾客訴隔壁音量太大，倘若小雪一直呼叫，現場工作人員或店長應能聽聞並立即前往處理，門沒鎖的情況下，也能迅速逃離，因此判決陳男無罪。

►義大利絕美「多功能陶瓷料理鍋」一用上癮！想煮什麼都好輕鬆

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
快訊／國道一號「連2起車禍」！　現場紫爆回堵
快訊／首宗提告延長投票時間！判決出爐
每天不用喝2000毫升的水？　最新研究曝「正確飲水量」
吳亦凡早預告自己進監獄！　1年前「神預言」被挖出太諷刺
酒店妹不做S被硬上！淫男害她私處慘傷　內褲破5個洞
終於有iPhone 14了！　好市多黑五「第6彈」優惠曝光
快訊／吳亦凡還要罰26億元！　下場超慘烈
快訊／下班時間又異常！　北捷板南線「列車延誤」
快訊／7-11開出2張千萬發票！　明細曝光
獨／不只500萬！大S最新索討金額曝　汪小菲一招反擊拒給錢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

混凝土車翻覆畫面曝！水源快速道封閉　千車悲慘「免費停」4hrs

快訊／國1南下台中段165K連2起車禍！　紫爆回堵4km

快訊／居隔不能投票他不爽了　首宗提告延長投票時間判決出爐

台南選里長喊到一票8000！17人開心收錢　候選人和3樁腳都慘了

彰化14歲國中生校內墜樓亡　教育處危機小組緊急到校心理輔導

找女同學聊天！國中生被醋男友撂人揍爆　安全帽K頭錄影逼道歉

少女淚控被迫進U2性侵！用力親到有血味　他驚恐喊冤法官信了

酒店妹不做S被硬上！淫男暴扯害她私處慘傷　內褲還破了5個洞

快訊／台61線又出事！2砂石車追撞　後方2車急煞土石噴飛掉滿地

獨／不只500萬！大S最新索討金額曝　汪小菲一招反擊拒給錢

田馥甄心疼她「為救狗兒子沒了」　回想田蹦：我有珍惜每個當下

「一代廟會傳奇」重機摔車亡　禮生妻：幫摯愛放棄急救好痛

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

小S為二女兒Lily慶生她感動哭！　唸卡片哽咽：你們比我重要太多

小S首現身！　遭汪小菲砲轟3天..秒衝進電梯

雲林貨車轉彎　雙載重機自摔捲車底…未戴安全帽「頭遭輾過」2死

車停家門收紙條「要吃狗糞嗎」　男PO監視畫面怒告鄰：很猛嘛

弄掉東西！爸使出震撼教育　貓咪一臉呆滯看玩偶被教訓

半夜直播察覺不對勁回頭　見兒衝出房門媽嚇：鬼片

逆轉贏德國！澀谷萬人狂歡　球迷「綠燈衝路中」快閃慶祝

混凝土車翻覆畫面曝！水源快速道封閉　千車悲慘「免費停」4hrs

快訊／國1南下台中段165K連2起車禍！　紫爆回堵4km

快訊／居隔不能投票他不爽了　首宗提告延長投票時間判決出爐

台南選里長喊到一票8000！17人開心收錢　候選人和3樁腳都慘了

彰化14歲國中生校內墜樓亡　教育處危機小組緊急到校心理輔導

找女同學聊天！國中生被醋男友撂人揍爆　安全帽K頭錄影逼道歉

少女淚控被迫進U2性侵！用力親到有血味　他驚恐喊冤法官信了

酒店妹不做S被硬上！淫男暴扯害她私處慘傷　內褲還破了5個洞

快訊／台61線又出事！2砂石車追撞　後方2車急煞土石噴飛掉滿地

獨／不只500萬！大S最新索討金額曝　汪小菲一招反擊拒給錢

混凝土車翻覆畫面曝！水源快速道封閉　千車悲慘「免費停」4hrs

今夜最後一波雨彈轟北台！投票日2地雨勢擾局　下周急凍3天

證券商怎麼挑？過來人「靠這6招」曝主力帳戶是它　手續費全省了

楊紫白做工！吳亦凡《青簪行》未上檔徹底沒了　12億投資打水漂

衛報分析九合一大選！綠營「抗中策略」受考驗　國民黨有這2優勢

女友買新車！摳男狂搭便車「拒補貼油錢」嗆：小氣單身一輩子

英王后卡蜜拉發送派丁頓熊　別23萬可愛蜂鳥胸針洩童心

宋楚瑜遭爆稱「心永遠是藍的」　黃珊珊競總：沒有人可代替發言

新光金大公主吳欣盈曬高中青澀照　力挺18歲公民權

快訊／國1南下台中段165K連2起車禍！　紫爆回堵4km

練武奇才！8個月大男嬰爬窗翹家　驚人臂力笑翻1.6萬人

社會熱門新聞

一代廟會傳奇殞命！妻見黑影哭喊：祢真的回來看我

抗議天王柯賜海人生謝幕　「百億身家」傳說揭密

一代廟會傳奇車禍亡！妻慟：放棄急救真的好痛

錢帥君男友躲黑白二道追殺　已逃新加坡投靠金主

柯賜海的詐騙人生！　1個人讓他翻船

公車撞Volvo雙方車損曝光　網：不愧是瑞典坦克

「一代廟會傳奇」隕落　重機後載15歲少年雙亡

強索基隆廟口商家保護費　天道盟會長等9人被起訴

新店女騎士撞公車命危　恐怖鬼切畫面曝

即／彰化驚傳國中生4樓墜落　送醫不治

21歲男騎電動自行車慘死　遭貨車撞飛頭部重創亡

獨／大S最新索討金額曝　汪小菲一招反擊拒給錢

Toyz大麻案宣判未出席　法官判刑4年2月

軍人買槍彈殺前女友　無期徒刑定讞

更多熱門

相關新聞

狂扯酒店妹內褲想硬上　5個破洞成定罪關鍵

狂扯酒店妹內褲想硬上　5個破洞成定罪關鍵

一名蔡姓男子為一己私慾，竟對酒店妹小花（化名）指侵發洩，雙方拉扯之下導致小花下體受傷，內褲也破了5個洞。蔡男遭依強制性交未遂罪處2年2月定讞，另外還須償還犯罪被害補償金15萬元給台北地檢署。

擁0.024坪卻剷平整塊農地！蘋果西打前女總囂張下場曝

擁0.024坪卻剷平整塊農地！蘋果西打前女總囂張下場曝

樂群二路6年交易破95億　擊敗敦南、松高奪北市商辦王

樂群二路6年交易破95億　擊敗敦南、松高奪北市商辦王

一、二審檢察官登綠島　查獲鄉長候選人+樁腳現金買票

一、二審檢察官登綠島　查獲鄉長候選人+樁腳現金買票

被迫嫁給性侵犯　16歲少女點火自焚

被迫嫁給性侵犯　16歲少女點火自焚

關鍵字：

台北U2性侵少女男網友

讀者迴響

熱門新聞

8名烏克蘭辣模穿超高衩當伴娘！新郎看失魂笑翻

許老三反常安靜...小S靠近才知「事情大條」爆哭

是你嗎？全聯開出2百萬發票特獎

快訊／張穎穎發聲護汪小菲！　

吳亦凡一審判決結果出爐

護理師搶救車禍重傷患　回家才知是女兒崩潰

萊爾富開出張百萬發票！

一代廟會傳奇殞命！妻見黑影哭喊：祢真的回來看我

Netflix「12月下架片單」大公開！　一整排神片掰了

汪小菲半夜床上直播「神秘女露餡」

快訊／具俊曄發聲：停止造謠！

統一發票9、10月中獎號碼出爐

賈永婕「千萬床墊沒賣汪小菲」公開對話細節

捷運新埔站「人潮塞爆」像跨年！現場畫面曝

對號座被佔位　母一句話讓她氣炸

更多

最夯影音

更多
田馥甄心疼她「為救狗兒子沒了」　回想田蹦：我有珍惜每個當下

田馥甄心疼她「為救狗兒子沒了」　回想田蹦：我有珍惜每個當下
「一代廟會傳奇」重機摔車亡　禮生妻：幫摯愛放棄急救好痛

「一代廟會傳奇」重機摔車亡　禮生妻：幫摯愛放棄急救好痛

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

小S為二女兒Lily慶生她感動哭！　唸卡片哽咽：你們比我重要太多

小S為二女兒Lily慶生她感動哭！　唸卡片哽咽：你們比我重要太多

小S首現身！　遭汪小菲砲轟3天..秒衝進電梯

小S首現身！　遭汪小菲砲轟3天..秒衝進電梯

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面