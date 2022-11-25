少女淚控被迫進U2性侵！用力親到有血味　他驚恐喊冤法官信了

▲少女指控男網友在U2電影館性侵她，但法官判決男子無罪。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者黃資真／台北報導

台北一名17歲少女小雪（化名）與陳姓男網友相約到西門町逛街，接著前往U2電影院發生性行為，事後小雪提告指控遭對方性侵，「用力親到都覺得有血味」。但法官認為小雪說詞反覆，且房間門皆無法上鎖，若真遭性侵，可大聲求救或直接開門逃離，一審判決男網友無罪。

判決指出，陳姓男子於2020年12月底透過交友軟體認識小雪，2人相約隔年1月2日到西門町逛街，當天逛完後，陳男提議去U2看電影，卻在包廂內壓制小雪性侵得逞，小雪事後跑去驗傷報警。

陳男喊冤，表示2人雖有發生性行為，但雙方是在兩情相悅的情況下進行，絕對沒有強迫。

小雪證稱，當時她已明確表示不想看電影，原本以為是要看公仔，沒想到電梯一開卻是電影館，又說陳男突然把她壓在沙發上，開始很用力的親她，用力到都覺得有血味，一開始試圖用生殖器卻進不去，還說「插不進去耶，表示妳很緊。」

不過，法官勘驗醫院驗傷單，卻寫著小雪無明顯外傷，小雪的證詞也前後矛盾，先說嘴巴被強吻堵住不能講話，後又改稱「一直有在叫」；且U2負責人表示，每間包廂房門都不能上鎖，每年還都會接到民眾客訴隔壁音量太大，倘若小雪一直呼叫，現場工作人員或店長應能聽聞並立即前往處理，門沒鎖的情況下，也能迅速逃離，因此判決陳男無罪。