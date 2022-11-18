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柯宇綸被諷「塔綠班」提告吞敗　反遭法院認證：言論自由保障

▲柯宇綸不滿被說「塔綠班」，向網友提告。（圖／翻攝自臉書／柯宇綸）

▲藝人柯宇綸（左）不滿被說「塔綠班」，告網友索賠20萬元反被法院認證「塔綠班」受言論自由保障。（圖／翻攝自臉書／柯宇綸）

記者黃哲民／台北報導

藝人柯宇綸去年被政治立場相左的許姓網友指稱「塔綠班」，他強調對這3個字零容忍，自認名譽遭侵害，告許男求償20萬元，聲稱若勝訴將全捐給動保團體。不過台北地院審理認為，「塔綠班」一詞代表「綠營及其極端支持者」，許男用來調侃、嘲弄柯男意識形態濃厚，而非散播仇恨言論，仍應受言論自由保障，今判柯男敗訴，可上訴。

北院判決理由指出，「塔綠班」一詞是從伊斯蘭基本教義派組織「塔利班」衍生而來，主要是不滿綠營施政、行為與言論的網民，用於指稱「綠營及其極端支持者」，柯宇綸雖主張「塔綠班」與「納粹政權」同屬貶抑、負面詞彙，認為許男以仇恨性言論羞辱他，但法官認為柯男顯然錯誤連結。

法官指出，本案源於柯男看到網友「魔魔嘎嘎」PO文，讚揚馬來西亞歌手黃明志創作《玻璃心》一曲遭中國政府下架、相較有些迎合對岸的台灣舔共藝人，黃明志應屬清流，柯男留言認同原PO，期許台灣演藝圈「早日解嚴」，藉此暗諷台灣演藝圈面對中國政府的態度，形同台灣過去在威權統治時期，人民喪失自由、民主的氛圍。

法官認為，許男tag柯男回應「好的，塔綠班。#敬自由」等語，明顯是以「塔綠班」一詞嘲諷柯男的留言過於極端、揶揄柯男的意識形態太濃厚，而非把柯男連結阿富汗的「塔利班」政權，更不是散播仇恨、挑釁或羞辱言論，使用「塔綠班」表達個人主觀看法，應受《憲法》對言論自由的保障。

法官並指柯男是公眾人物，在網路世界具有相當聲量與影響力，雖被許男以戲謔、嘲弄方式反諷他的留言與政治傾向，但許男並未謾罵，也沒透過媒體向無關第三人攻訐柯男，屬於善意發表適當評論，未侵害柯男名譽，因此判決柯男全部敗訴。

柯男是在去年（2021年）10月18日，看見圖文作家「魔魔嘎嘎」本案PO文，他留言呼應原PO看法，許男直接在柯男的留言下方回應「塔綠班」等語，柯男去年同月告許男涉嫌公然侮辱，自稱對「塔綠班」3個字零容忍，要藉司法端正社會風氣，刑案部分仍由檢方偵辦中。

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