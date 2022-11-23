偷拍學生妹滿足制服控！雲端海量「裙底風光」曝…噁男慘了

▲林男在書局偷拍制服女學生裙底風光遭逮，警方在林的硬碟中發現更多先前受害女子影像。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者蔡怡萍／台北報導

台北一名大學剛畢業的林姓男子，在一間書局看到身穿高中制服的女學生專心挑選物品，竟大膽跟到女學生身後、蹲下並拿出手機伸到她裙底偷拍，噁行曝光後馬上被報警逮捕，但令警方驚訝的是，搜索他的雲端硬碟後，赫見多筆其他女子遭偷拍裙底，可見林男已犯下數起案件，法官依妨害秘密罪嫌判處有期徒刑5月，可易科罰金。

判決指出，剛從大學畢業的林男，今年3月14日下午5時許，在台北市某書局內看見一名剛從學校放學的女高中生，他見女學生身穿制服、短裙，為滿足自己窺視的慾望，竟走到女學生後方、蹲低姿勢拿手機偷拍她大腿、臀部，女學生機警發現、與店家當場將林男逮住。

雖林男沒有將這次拍到女學生的畫面存檔，但警方進一步搜索他的雲端硬碟後，赫然發現林先前已以同樣手法偷拍到多名女子得逞，足見林男已多次犯下類似犯行，僅因僥倖未遭究辦，這次又食髓知味、利用女學生挑選文具之際，偷拍裙底等隱私部位。

法官審理後認為，林男雖然沒有前科，但此舉令女性惶惶不安，破壞社會秩序，又未與被害人達成和解，依成年人故意對少年犯竊錄身體隱私部位罪，並依兒少法加重其刑，判處有期徒刑5月，可易科罰金，仍可上訴。