北市立委補選延長賽　民進黨周三推代理黨主席再處理

▲吳怡農強調徵召應循民主機制。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長當選人蔣萬安選前請辭立委，台北市第3選舉區（中山、北松山）立委缺額補選將在明年1月8日登場，據指出，民進黨預計在周三中常會互推代理主席後，再進行提名徵召作業，趕在12月2日前完成登記。對此，呼聲高的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農說，盼徵召以民主機制為依據；已表態有意願參選的市議員阮昭雄則說，他已把戶口遷到中山區的老家，相信黨的制度。

中選會日前宣布立委缺額補選將於明年1月8日投票，並於11月28日起至12月2日開放登記。民進黨方面，蔣萬安昔日對手吳怡農以及阮昭雄表態參戰；國民黨方面，知名度極高的台北市議員王鴻薇、徐巧芯皆表態無意願，前立委羅淑蕾昨表態，若國民黨願意徵召將義不容辭，並稱自己畢生餘願就是再擔任立委。

對此，阮昭雄今天上午受訪表示，每位願意參選的人都是可敬的對手，每位參選的人一定有其動機及想法，都予以尊重，依照黨內程序，應該在本周三中常會互推代理黨主席，「時間還來得及，等到代理黨主席出來之後，交由主席來做裁決，這是民進黨一貫的程序。」

吳怡農則強調，希望民進黨的提名與徵召，會以透明為原則，並以民主機制為依據。另對如願連任的台北市議員王世堅昨天公開推薦吳怡農，吳說，謝謝王世堅議員的肯定，他是大家敬重的前輩，一向忠於自己的良心與信念。

▲市議員阮昭雄已表態有意爭取提名。（資料照／阮昭雄提供）