南韓今晚世足對迦納穩了？攻守大將負傷頻傳　教練擔憂出現變數

▲孫興慜剛從手術復原、黃喜燦無法出賽、金玟哉小腿肌受傷，讓南韓總教練班托陷入煩惱。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓在世足賽中睽違12年再度挑戰踢進16強，今（28）日晚間9時（台灣時間）H組第二輪賽事對上來自非洲的迦納隊。雖然南韓在國際足總（FIFA）排行為第28名、迦納則為第61名，不過迦納仍是不容小覷的強勁對手，且南韓防守大將金玟哉右小腿肌受傷後，是否能順利出戰仍是未知數，南韓恐迎來極大變數。

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《News1》，南韓時隔12年再度挑戰世足賽踢進16強，在H組第一輪比賽中以0比0踢和強敵烏拉圭後，29日晚間將再度迎戰迦納，不過對於總教練班托（Paulo Bento）而言，南韓面臨攻守大將輪番受傷的窘境。

包括積極展開攻勢的孫興慜在眼窩骨折手術後仍帶著黑色面具上場，前鋒黃喜燦也無法上場，就連防守大將金玟哉也因小腿肌傷勢，是否能順利上場仍是未知數，就算最後能上場，身體狀態也無法100%恢復。

▼孫興慜上場時必須戴著黑色面具。（圖／達志影像／newscom）

▲金玟哉24日對戰烏拉圭的下半場時，小腿肌疼痛問題嚴重。（圖／達志影像／newscom）

南韓足球國家隊最受矚目的兩名大將，除了孫興慜之外，金玟哉是南韓在防守方面，相當罕見能成功踢進歐洲聯賽的選手。在24日與烏拉圭的比賽中，跑完全場的金玟哉雖成功引領擋下烏拉圭的進攻，但在對上努涅斯（Darwin Núñez）時不慎滑倒、跌傷右小腿，25、26日皆未能上場接受訓練。

對於南韓、迦納而言，若要成功踢進16強比賽，則在H組第二輪比賽中必須得獲勝，因為南韓在上一輪比賽以0比0踢和烏拉圭，迦納則是以2比3敗給葡萄牙。英國體育分析公司Opta Sports透過模組數據分析結果，27日表示南韓對上迦納獲勝的機率為40.9%，迦納的勝率則為31.3%，雙方踢和的機率則為27.8%。

▲南韓24日在世足賽以0比0踢平烏拉圭。（圖／達志影像／newscom）

Opta Sports分析，「迦納若要在世足賽中避免被淘汰的命運，是否能團結變成為扭轉賽局的關鍵！因為南韓勢必會利用迦納團隊合作效率低的特點來扭轉賽局。至於南韓則須改善低迷的射門率，在前5場世足比賽中，南韓有高達3場完全無法得分，在對上烏拉圭時的有效射門次數更為0。」

至於在與迦納比賽時，究竟南韓隊中誰能掌握比賽關鍵，Opta Sports認為是李康仁，而非孫興慜。因為在上一場與烏拉圭的比賽中，孫興慜僅踢1次射門，然而李康仁卻創下2次關鍵傳球（Key Pass）的紀錄。

《韓聯社》分析，一旦金玟哉無法如願上場比賽，則總教練班托可能會指定權敬原、曹侑珉作為金英權的搭檔。

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