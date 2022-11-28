　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓今晚世足對迦納穩了？攻守大將負傷頻傳　教練擔憂出現變數

▲▼孫興慜剛從手術復原、黃喜燦無法出賽、金玟哉小腿肌受傷，讓南韓總教練班托深陷煩惱。（圖／CFP）

▲孫興慜剛從手術復原、黃喜燦無法出賽、金玟哉小腿肌受傷，讓南韓總教練班托陷入煩惱。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓在世足賽中睽違12年再度挑戰踢進16強，今（28）日晚間9時（台灣時間）H組第二輪賽事對上來自非洲的迦納隊。雖然南韓在國際足總（FIFA）排行為第28名、迦納則為第61名，不過迦納仍是不容小覷的強勁對手，且南韓防守大將金玟哉右小腿肌受傷後，是否能順利出戰仍是未知數，南韓恐迎來極大變數。

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《News1》，南韓時隔12年再度挑戰世足賽踢進16強，在H組第一輪比賽中以0比0踢和強敵烏拉圭後，29日晚間將再度迎戰迦納，不過對於總教練班托（Paulo Bento）而言，南韓面臨攻守大將輪番受傷的窘境。

包括積極展開攻勢的孫興慜在眼窩骨折手術後仍帶著黑色面具上場，前鋒黃喜燦也無法上場，就連防守大將金玟哉也因小腿肌傷勢，是否能順利上場仍是未知數，就算最後能上場，身體狀態也無法100%恢復。

▼孫興慜上場時必須戴著黑色面具。（圖／達志影像／newscom）

▲▼孫興慜上場時必須戴著黑色面具。（圖／達志影像／newscom）

▲▼金玟哉24日對戰烏拉圭的下半場時，小腿肌疼痛問題嚴重。（圖／達志影像／newscom）

▲金玟哉24日對戰烏拉圭的下半場時，小腿肌疼痛問題嚴重。（圖／達志影像／newscom）

南韓足球國家隊最受矚目的兩名大將，除了孫興慜之外，金玟哉是南韓在防守方面，相當罕見能成功踢進歐洲聯賽的選手。在24日與烏拉圭的比賽中，跑完全場的金玟哉雖成功引領擋下烏拉圭的進攻，但在對上努涅斯（Darwin Núñez）時不慎滑倒、跌傷右小腿，25、26日皆未能上場接受訓練。

對於南韓、迦納而言，若要成功踢進16強比賽，則在H組第二輪比賽中必須得獲勝，因為南韓在上一輪比賽以0比0踢和烏拉圭，迦納則是以2比3敗給葡萄牙。英國體育分析公司Opta Sports透過模組數據分析結果，27日表示南韓對上迦納獲勝的機率為40.9%，迦納的勝率則為31.3%，雙方踢和的機率則為27.8%。

▲▼南韓24日在世足賽以0比0踢平烏拉圭。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓24日在世足賽以0比0踢平烏拉圭。（圖／達志影像／newscom）

Opta Sports分析，「迦納若要在世足賽中避免被淘汰的命運，是否能團結變成為扭轉賽局的關鍵！因為南韓勢必會利用迦納團隊合作效率低的特點來扭轉賽局。至於南韓則須改善低迷的射門率，在前5場世足比賽中，南韓有高達3場完全無法得分，在對上烏拉圭時的有效射門次數更為0。」

至於在與迦納比賽時，究竟南韓隊中誰能掌握比賽關鍵，Opta Sports認為是李康仁，而非孫興慜。因為在上一場與烏拉圭的比賽中，孫興慜僅踢1次射門，然而李康仁卻創下2次關鍵傳球（Key Pass）的紀錄。

《韓聯社》分析，一旦金玟哉無法如願上場比賽，則總教練班托可能會指定權敬原、曹侑珉作為金英權的搭檔。

►南韓世足對戰迦納！韓媒坦言「不好應付」　金玟哉憂小腿傷勢

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►買一送一！鍋寶亮彩不沾湯鍋699元　外型美而且超好用

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
首波強冷空氣抵台時間曝！　連凍3天探14度
1歲女童失蹤！狠母「藏屍泡菜桶3年」　遺體全爛
爆「民進黨後面就是黑道」　館長開噴1立委！內幕全說了：天怒人
登山女神vs.公關女強人首開庭！　曾格爾稱「以為他單身」被打
單親辣媽獨養兒　扛不住下海哭求：我真的沒辦法
剛選舉完！　12億新竹球場招牌被拆了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

海灘驚見「60cm巨大手骨」！網驚：外星來的？專家曝身分

偉大的韓國夢？尹錫悅喊10年內「登月挖礦」：打造宇宙航太強國

1歲女童憑空消失！狠母「藏屍泡菜桶3年」無人知　遺體全爛

民眾「清零封控」共感強！白紙革命難平息　紐時：習近平陷困境

懸崖旁後空翻自拍　男遊客墜崖40公尺「雙腿變形骨折」畫面曝光

搭機遇「長髮瀑布」！前座女頭髮插進水杯　超噁畫面曝

南韓今晚世足對迦納穩了？攻守大將負傷頻傳　教練擔憂出現變數

槍殺6同事「死亡筆記」曝光　大夜經理抱怨被同事嘲笑、想娶老婆

手機充電「整晚插著」！她驚聞火災警報器大響...下秒全家燒光光

同事上色情網站意外認出　豪放女警「穿警察制服拍片」被停職

貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家

吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

留長髮被誤認、遭批評　4歲萌弟仍堅持媽超驕傲

柯佳嬿驚喜應援《綜藝玩很大》　坤達感動拭淚：有一段時間沒看到她...

民進黨大敗蔡英文辭黨主席　慰留蘇貞昌：需他繼續打拚

萌妹打彈珠狂贏2千張彩票　獎品兌換整袋店員看傻眼！

8500萬億級超跑現蹤台中　豪停台體大外！車迷嗨翻

海灘驚見「60cm巨大手骨」！網驚：外星來的？專家曝身分

偉大的韓國夢？尹錫悅喊10年內「登月挖礦」：打造宇宙航太強國

1歲女童憑空消失！狠母「藏屍泡菜桶3年」無人知　遺體全爛

民眾「清零封控」共感強！白紙革命難平息　紐時：習近平陷困境

懸崖旁後空翻自拍　男遊客墜崖40公尺「雙腿變形骨折」畫面曝光

搭機遇「長髮瀑布」！前座女頭髮插進水杯　超噁畫面曝

南韓今晚世足對迦納穩了？攻守大將負傷頻傳　教練擔憂出現變數

槍殺6同事「死亡筆記」曝光　大夜經理抱怨被同事嘲笑、想娶老婆

手機充電「整晚插著」！她驚聞火災警報器大響...下秒全家燒光光

同事上色情網站意外認出　豪放女警「穿警察制服拍片」被停職

恭喜！這群人石頭「老婆生下第3胎」　開心抱娃：謝謝選擇我們家

海灘驚見「60cm巨大手骨」！網驚：外星來的？專家曝身分

稱「不是故意爆料Chuu霸凌」！公司發2次聲明：覺得委屈可公開證據

幕後／換閣揆vs.安定中求變？民進黨派系有雜音　換人關鍵時間點曝

說分就分！3星座提分手超果斷　摩羯座「3不」斷乾淨

北市女深夜掛三創大樓外牆！警消爭時間舖氣墊...她墜落輕傷

客廳沙發被塞爆！　4阿金「趴好趴滿」不讓位：媽媽可以坐地板

偉大的韓國夢？尹錫悅喊10年內「登月挖礦」：打造宇宙航太強國

葡萄牙明晨強碰烏拉圭　網評C羅有望率隊「復仇」

影／地心引力抓不住！　莫蘭特超逆天拉桿+大三元助勝

特寫美容師清頑固粉刺超療癒！　竄出「飽滿蘿蔔根」網讚：痛快

國際熱門新聞

加密金融公司30歲創辦人　睡夢中死亡

「封控到失控」多地抗議！　CNN：中國歷史性時刻

他罵買彩券浪費錢　結果人生首張就中467萬

博物館遭竊！5100萬古金幣9分鐘內被搬空

BBC記者採訪上海示威　當眾遭逮捕毆打

泳池趴太嗨　妹子跳水摔成四肢癱瘓

夏綠蒂公主將擁尊貴頭銜！他準備多年被放生

人夫新婚夜狂哭　原因讓妻翻白眼

他擁9妻隔年離了一半　情變原因是鄰居

他看片驚「女優是老師」！火辣女師揪尪在教室拍A片

「有沒有口交」牙醫一看就知道！1跡象洩端倪

4女學生「瀑布自拍」腳滑落水　活活淹死

男大生啃掉鄰居半張臉！押6年要審了

C羅帶全隊吃晚餐「霸氣埋單」

更多熱門

相關新聞

沙烏地招手C羅　「出70億天價」讓他踢到40歲

沙烏地招手C羅　「出70億天價」讓他踢到40歲

現正代表葡萄牙出戰世足的國際足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）近日「失業」，正式和英超曼聯終止合約，而根據外媒報導，沙烏地阿拉伯的傳統勁旅艾納斯（Al Nassr）開出3年2.25億美元（約新台幣69.7億元）的天價合約，盼簽下C羅。

阿根廷球迷帶「狗狗國旗」藏感動

阿根廷球迷帶「狗狗國旗」藏感動

救了阿根廷　墨西哥卻成世界盃敗場王

救了阿根廷　墨西哥卻成世界盃敗場王

美國亂改國旗　伊朗炸怒要求FIFA禁賽

美國亂改國旗　伊朗炸怒要求FIFA禁賽

日球迷獲封「真正贏家」　FIFA也大讚

日球迷獲封「真正贏家」　FIFA也大讚

關鍵字：

2022世足2022世足花絮2022卡達世足南韓世足韓國世足迦納孫興慜金玟哉

讀者迴響

熱門新聞

加密金融公司30歲創辦人　睡夢中死亡

政院拍板　12／1起室外可望免戴口罩

小S牙齒斷4顆送醫！徐媽見傷勢懷疑女婿

51歲苗可麗閃電公開喜訊！「牽起一雙手邁向新生活」

即／高雄傳兇殺！男子吃早餐遭砍斷腳筋送醫搶救

女主播「髒話嗆蔡英文蘇貞昌」全直播

邱澤回來了！許瑋甯限動曬照「夫妻下廚做晚餐」

12／1起室外口罩鬆綁！室內「符合6條件」也免戴

退選了還贏！張容榕戶籍遷出仍擊敗現任鄉長

魔獸降臨台中！場外赫見法拉利限量超跑

郭泓志被女兒問「黃隊為何要排擠人」

送Gogoro被交通部打槍　謝國樑34字回應了

「前槍擊要犯」高票連任桃園市議員！黑歷史曝光

快訊／蘇貞昌同意解除室外口罩禁令　細節指揮中心下午公布

歌手兒童樂園唱「X破X娘」　媽摀孩耳朵急逃

更多

最夯影音

更多
貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家

貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家
吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面