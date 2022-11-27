南韓世足明晚對戰迦納！韓媒坦言「不好應付」　金玟哉憂小腿傷勢

▲南韓24日在世足賽以0比0踢平烏拉圭。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

今年度的卡達世界盃結果總是出乎意料，南韓明（28）日晚間將展開H組的第二輪比賽，與來自非洲的迦納隊對戰。韓媒分析，迦納的實力其實難以預估，因為迦納隊的主力多為歸化不久的外籍選手，加上比起強調團隊精神，迦納更加重視個人英雄主義；至於南韓隊對外情報透明公開，對南韓而言反而是劣勢。

根據韓媒《News1》，來自非洲的迦納隊變數之多，始終難以預料，儘管迦納在國際足總（FIFA）的排行為第61名，比排行第28名的南韓、第14名的烏拉圭都還要後面，但報導警告南韓隊切勿大意，因為迦納隊相對而言並不強調團隊合作精神，而是著重在陣前衝鋒陷陣的個人英雄主義，面對各種變數，迦納始終能夠柔軟硬對。

從H組迦納對上葡萄牙的賽局來看，雖然最終葡萄牙取得3分獲勝，但位處前線的迦納選手靠著速度與力量，將2球踢進球門。

▲韓媒認為，迦納隊的實力較難以被外界評估。（圖／路透）

且此次世足出賽名單中，迦納隊出現了許多歸化的外籍選手，包括出生於西班牙、父親為迦納人的威廉斯（Iñaki Williams，畢爾包競技俱樂部）、薩利蘇（Mohammed Salisu，南安普敦足球俱樂部）、蘭普蒂（Tariq Lamptey，布萊頓足球俱樂部），由於他們與迦納國家代表隊合作的時間不長，南韓相對而言較難以獲取他們的相關資訊，無法做充足準備。

相反，南韓國家隊的對外情報就顯得透明且公開，且4年來都由同樣的指導教練班托（Paulo Bento）以同樣的方式運作，對於迦納而言就有充分時間進行事前準備。

迦納隊的一名職員受訪時透露面對韓國隊時的打法，「韓國隊4年來都由同樣的教練、運作同一套體系，要如何掌握韓國隊的球路，並不是太大的問題。以孫興慜、金玟哉為中心的攻守體制相對穩定，且韓國隊在進攻時的速度很快，（我方）應該要予以阻擋。」

▼孫興慜眼窩骨折，手術後戴上黑面具接受訓練。（圖／達志影像）

▲金玟哉24日對戰烏拉圭的下半場時，小腿肌疼痛問題嚴重。（圖／達志影像／newscom）

另外，負責中後衛守備的金玟哉面臨到小腿肌疼痛的問題，尤其是24日對戰烏拉圭下半場時疼痛變得更嚴重，直到25、26日都未能出現在訓練場上。大韓足球協會（KFA）表示，目前金玟哉只能待在飯店裡治療、靜養，至於27日是否能出戰迦納隊，恐怕仍是未知數。

報導分析，一旦金玟哉無法如願上場比賽，則總教練班托可能會指定權敬原、曹侑珉作為金英權的搭檔。

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