　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李正皓退選　連署小組遺憾：仍將司法證據視為抹黑

▲▼賴清德召開「新北市立委候選人徵召記者會 李正皓。（圖／記者屠惠剛攝）

▲李正皓宣布退選。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

針對無黨籍的李正皓宣布退選永和區立委，「請民進黨以行動回應徵召與禮讓爭議連署行動小組」表示，感謝798位共同參與連署及所有支持夥伴的努力，一起完成這場守護價值與理想的行動，也感謝與肯定賴清德主席、黨中央及所有黨公職為堅守價值所做出的努力。

連署小組說，首先，感謝各方的支持與努力，不僅讓政治價值模糊，且曾經涉入偷拍、控制及威脅女性的候選人主動退選，也由此掀開台灣社會更多的陰暗角落。期待在賴主席的領導之下，民進黨能繼續堅守基本價值，並能夠更進一步落實性平理念，也期待民進黨能夠繼續帶領台灣社會向前邁進。

此外，連署小組也表示，十分遺憾李正皓先生仍舊將這些司法證據所呈現的事實視為抹黑，並且試圖以司法訴訟威嚇反對者。連署小組必須指出，李正皓先生在過往幾次參選時，也曾經向提起他過去錯誤的網友提告，以目前公開資料所見，最終都是以不起訴收尾，並非其所營造的情況。

連署小組也再次肯定賴主席，以及民進黨高層在擴展民進黨的社會支持、傾聽年輕世代聲音、加速性平落實等議題的努力，也正因為有這些努力，民進黨在這個關鍵時刻，再次向國人展現了政黨的價值，賴主席親口告訴受害者、黨公職及全國民眾，受害者的「人身安全及權益是最重要的」，使受害者能勇敢地站出來並尋求協助。

「最後，我們仍舊期待，社會各界能夠正視台灣性別不平等的問題。」連署小組說，依照衛福部統計，受職場性騷擾後未申訴者約有7到8成，法務部統計 超過一半的性侵害案件證據取得困難，這些數字深切反映著台灣社會面對性騷擾及性暴力問題的困境，這些受害者中尤其以女性為大宗。

連署小組希望，社會各界能夠不分黨派，給予當前「#MeToo」風潮中站出來，陳訴各種受創經驗的受害人充分的支持。被控訴者當然有權力以各種方式捍衛其自身的名譽，但也不願見到真正的加害者以優勢的權力位置、含糊其詞、顧左右而言他、冷處理乃至惡意的司法手段，來試圖掩蓋自身的錯誤。

連署小組說，只有女性的#MeToo是不會成功的，唯有當男性也能夠「#MeToo」：能試著感受、能試著理解、能試著想像，另一種性別的成長之痛。能夠承認自己在這個社會結構上處於有利的位置。能夠試著為性別平權再多做一些什麼。這樣的社會，才有可能扭轉「敵意環境」，這樣的#MeToo，也才能夠推動整個社會的深層變革。

連署小組期待，在賴主席的領導之下，民進黨能夠繼續推動台灣社會的民 主、進步以及繁榮。他們堅信，打造每一個人都能自由自在生活的社會，是民進黨始終致力的目標，也是台灣社會不變的追求。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
羅百吉超跑違停人行道！　囂張嗆：停路邊被撞損失上千萬
朱學恒中斷直播！　「先請妳離開」她錯愕離場
快訊／自曝遭朱學恒侵犯強吻　鍾沛君首發聲
快訊／真的掰了！　朱學恒YT頻道改名
快訊／衛生局開鍘！　「抹布水牛肉麵」挨罰金額曝
快訊／國中會考成績公布！　高分群佔比創新高
朱學恒「狂批性騷」畫面挖出！　鍾沛君同場表情曝光
蔡瑞雪「內衣褲外穿」破尺度！　網驚：看不懂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

早處理少傷害！新北私幼餵毒　陳建仁點名侯友宜處理未如家長期待

昨晚與朱學恒直播突被請走　吳怡玎「憂模糊焦點」臨時缺席今記者會

劉仕傑被控性騷擾　王婉諭道歉：絕不姑息！將提供受害者法律協助

睽違9年！國慶焰火移師台中　盧秀燕：全力以赴榮耀台中

LIVE／1200元城際通勤月票7／1上路　北北基桃四首長齊聚

快訊／遭朱學恒侵犯強吻　鍾沛君：給我一點時間整理心情

遭朱學恒強吻性騷！鍾沛君提出「1特別要求」　鄉民女神狂讚

相隔9年重回台中　今年國慶焰火台中梧棲漁港登場

李正皓退選　連署小組遺憾：仍將司法證據視為抹黑

侯辦嗆「私幼餵藥」市長專案報告是政治操作　她批：這是侯友宜責任

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

「直男式發言」關心生理期女友　男受傷討拍被反擊：有喝熱水？

男治喪期不顧反對載她一程　櫻花妹落淚：台灣人太善良

女過馬路看18秒沒人讓　差一步走完遭騎士衝撞

廂型車當倉庫擋路被檢舉　竟吊起停頂樓微掛女兒牆

新北幼兒園餵藥案延燒！　檢8日清晨發動二次搜索

物理系教授課堂自製天燈　幽默做實驗：不許願當掉

他慘被拖吊怒控前車陷害　三寶現場曝光掀兩方論戰

早處理少傷害！新北私幼餵毒　陳建仁點名侯友宜處理未如家長期待

昨晚與朱學恒直播突被請走　吳怡玎「憂模糊焦點」臨時缺席今記者會

劉仕傑被控性騷擾　王婉諭道歉：絕不姑息！將提供受害者法律協助

睽違9年！國慶焰火移師台中　盧秀燕：全力以赴榮耀台中

LIVE／1200元城際通勤月票7／1上路　北北基桃四首長齊聚

快訊／遭朱學恒侵犯強吻　鍾沛君：給我一點時間整理心情

遭朱學恒強吻性騷！鍾沛君提出「1特別要求」　鄉民女神狂讚

相隔9年重回台中　今年國慶焰火台中梧棲漁港登場

李正皓退選　連署小組遺憾：仍將司法證據視為抹黑

侯辦嗆「私幼餵藥」市長專案報告是政治操作　她批：這是侯友宜責任

「只有老婦人和胖子」老司機1顆星反推　高雄半套雷店被抄了

懷疑老公睡了女同事！素雞甩櫃檯酸：給妳補身體　人妻下場來了

早處理少傷害！新北私幼餵毒　陳建仁點名侯友宜處理未如家長期待

朱學恒2度強吻鍾沛君！律師曝涉犯「強制猥褻罪」：最慘蹲5年牢

昨晚與朱學恒直播突被請走　吳怡玎「憂模糊焦點」臨時缺席今記者會

美容師作腹部手術突然腦死　意外發現開刀醫是「下班護士假冒」

快訊／北市中山區車禍！　賓利「變換車道」碰撞軍用巴士

劉仕傑被控性騷擾　王婉諭道歉：絕不姑息！將提供受害者法律協助

韓媒爆料威達爾要回斗山熊　今對兄弟離台前最後一戰？

克蕭生涯2900K達陣！　7局無失分率隊完封紅人追平百年紀錄

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

政治熱門新聞

朱學恒強吻鍾沛君　3年前一句話再惹議

即／鍾沛君遭強吻2次　朱學恒鬆口認了

鍾沛君遭朱學恒強吻　高嘉瑜現身說話了

朱學恒強吻鍾沛君　6千人洗版曝1疑點

快訊／李正皓宣布退選　強調捍衛自己清白的決心不變

朱學恒強吻摟抱性騷女議員　鍾沛君：嘴唇噁心涼意讓我整個人僵住

劉仕傑遭影射性騷「強吻拉手摸下體」　緊急關閉臉書

朱學恒YT斗內收入8位數　支持者怒嗆

鍾沛君遭朱學恒強吻　藍綠齊撻伐

朱學恒性騷完上節目罵性騷　黃士修：這很正常

朱學恒現身直播　說明性騷擾始末

鍾沛君遭朱學恒強吻　前主播爆被「他」職場性騷

朱學恒強吻鍾沛君！宿敵周玉蔻發聲了

朱學恒道歉分2版　網抓包魔鬼細節

更多熱門

相關新聞

快訊／掰了！　朱學恒宣布無限期停止公眾活動

快訊／掰了！　朱學恒宣布無限期停止公眾活動

政壇性騷風爆持續蔓延！國民黨台北市議員鍾沛君（8）日在臉書發文指控「宅神」朱學恒，指出去年一次餐敘後，朱趁著好友先行離去二度強吻她，更瞎扯「反正你明天也不會記得」，消息曝光後掀起外界譁然。對此，朱學恒今（9）日變更「朱學恒的阿宅萬事通事務所」YouTube 頻道名稱為「即日起無限期停止公眾活動」，宣布停止所有直播、錄影。

李正皓退選　民進黨尊重：肯定他勇於負責釋疑的態度

李正皓退選　民進黨尊重：肯定他勇於負責釋疑的態度

朱學恒臉書炸了！　他一句話全場推爆「知道你親藍，沒想到你真的親」　

朱學恒臉書炸了！　他一句話全場推爆「知道你親藍，沒想到你真的親」　

李正皓宣布退選　民進黨：肯定他勇於自清釋疑態度

李正皓宣布退選　民進黨：肯定他勇於自清釋疑態度

快訊／李正皓宣布退選　強調捍衛自己清白的決心不變

快訊／李正皓宣布退選　強調捍衛自己清白的決心不變

關鍵字：

民進黨李正皓

讀者迴響

熱門新聞

幼兒被灌彩虹藥水　不喝就關廁所

朱學恒強吻鍾沛君　3年前一句話再惹議

老師為倒酒精助燃　4生著火1人亡

桃園今晚送肉粽！在地人見路線時間怒了

即／氣象局0：20發7縣市豪大雨特報

「陸高官不倫」竟是被包養！　白富美背景狂到顛覆三觀

以為誤拿身分證　機台一刷尷尬了

DEUX結束經營！顧客轟：等一年收嘸退款

22歲妹人間蒸發9年　遺體在牆內

即／鍾沛君遭強吻2次　朱學恒鬆口認了

鍾沛君遭朱學恒強吻　高嘉瑜現身說話了

台中5億高中生4大疑點　高大成轟夏男說謊

朱學恒認性騷「唐綺陽罕說重話」！

朱俐靜離世11個月…　Lulu凌晨突曬貼臉合照惹淚

店員幫代收少了54萬　店長查帳短收送辦

更多

最夯影音

更多
港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！
王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

「直男式發言」關心生理期女友　男受傷討拍被反擊：有喝熱水？

「直男式發言」關心生理期女友　男受傷討拍被反擊：有喝熱水？

男治喪期不顧反對載她一程　櫻花妹落淚：台灣人太善良

男治喪期不顧反對載她一程　櫻花妹落淚：台灣人太善良

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面