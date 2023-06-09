李正皓退選　連署小組遺憾：仍將司法證據視為抹黑

▲李正皓宣布退選。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

針對無黨籍的李正皓宣布退選永和區立委，「請民進黨以行動回應徵召與禮讓爭議連署行動小組」表示，感謝798位共同參與連署及所有支持夥伴的努力，一起完成這場守護價值與理想的行動，也感謝與肯定賴清德主席、黨中央及所有黨公職為堅守價值所做出的努力。

連署小組說，首先，感謝各方的支持與努力，不僅讓政治價值模糊，且曾經涉入偷拍、控制及威脅女性的候選人主動退選，也由此掀開台灣社會更多的陰暗角落。期待在賴主席的領導之下，民進黨能繼續堅守基本價值，並能夠更進一步落實性平理念，也期待民進黨能夠繼續帶領台灣社會向前邁進。

此外，連署小組也表示，十分遺憾李正皓先生仍舊將這些司法證據所呈現的事實視為抹黑，並且試圖以司法訴訟威嚇反對者。連署小組必須指出，李正皓先生在過往幾次參選時，也曾經向提起他過去錯誤的網友提告，以目前公開資料所見，最終都是以不起訴收尾，並非其所營造的情況。

連署小組也再次肯定賴主席，以及民進黨高層在擴展民進黨的社會支持、傾聽年輕世代聲音、加速性平落實等議題的努力，也正因為有這些努力，民進黨在這個關鍵時刻，再次向國人展現了政黨的價值，賴主席親口告訴受害者、黨公職及全國民眾，受害者的「人身安全及權益是最重要的」，使受害者能勇敢地站出來並尋求協助。

「最後，我們仍舊期待，社會各界能夠正視台灣性別不平等的問題。」連署小組說，依照衛福部統計，受職場性騷擾後未申訴者約有7到8成，法務部統計 超過一半的性侵害案件證據取得困難，這些數字深切反映著台灣社會面對性騷擾及性暴力問題的困境，這些受害者中尤其以女性為大宗。

連署小組希望，社會各界能夠不分黨派，給予當前「#MeToo」風潮中站出來，陳訴各種受創經驗的受害人充分的支持。被控訴者當然有權力以各種方式捍衛其自身的名譽，但也不願見到真正的加害者以優勢的權力位置、含糊其詞、顧左右而言他、冷處理乃至惡意的司法手段，來試圖掩蓋自身的錯誤。

連署小組說，只有女性的#MeToo是不會成功的，唯有當男性也能夠「#MeToo」：能試著感受、能試著理解、能試著想像，另一種性別的成長之痛。能夠承認自己在這個社會結構上處於有利的位置。能夠試著為性別平權再多做一些什麼。這樣的社會，才有可能扭轉「敵意環境」，這樣的#MeToo，也才能夠推動整個社會的深層變革。

連署小組期待，在賴主席的領導之下，民進黨能夠繼續推動台灣社會的民 主、進步以及繁榮。他們堅信，打造每一個人都能自由自在生活的社會，是民進黨始終致力的目標，也是台灣社會不變的追求。