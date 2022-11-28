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侯友宜輾壓對手45萬票　直攻總統3大原因卡關

侯友宜此次大勝對手45萬票連任，聲勢高漲，未來是否直攻2024成黨內關注焦點。

▲侯友宜此次大勝對手45萬票連任，聲勢高漲，未來是否直攻2024成黨內關注焦點。

圖文／鏡週刊

9合1選舉開票態勢底定後，國民黨主席朱立倫當晚帶領黨務主管，步入中央黨部中山廳發表勝選感言，他說，這場選戰不只是台灣人民的勝利，也是所有「非綠陣營」的勝利，更意有所指地說：「我們所有當選的同志，努力的好好做代誌。」黨一定提名對的人選，讓國民黨2024年勝選。

這一番話不只說給支持者及藍營各路大咖聽，也暗指選戰中不斷將「好好做代誌」掛在嘴邊的新北市長侯友宜，把事情做好並非侯的專利，也為選後新一波的權力競逐揭開序幕。

▼地方型選舉造勢通常不會有黨主席大進場橋段，朱立倫在桃園造勢則打破這項常態，引起黨內議論。

地方型選舉造勢通常不會有黨主席大進場橋段，朱立倫在桃園造勢則打破這項常態，引起黨內議論。

本刊調查，國民黨早已預見9合1選舉結果會非常好，對緊接而來的總統選舉黨內初選，各方勢力也早在檯面下積極運作，包括戰鬥藍及本土派勢力，選前已多次進行沙盤推演，商討2024總統人選應由誰擔任。據了解，各方勢力各有力拱的人，包括侯友宜、中廣董事長趙少康及鴻海集團創辦人郭台銘等，其中侯、郭選前也多次私下碰面，大有合縱連橫的意味；而目前雖未整合出確切人選，但眾人唯一的共識就是「防朱」，要防止朱立倫重蹈前主席吳敦義2019年擾亂黨內初選的覆轍。

一位戰鬥藍核心成員告訴本刊，侯友宜此次大勝45萬票，成為全國得票最高的當選人，直攻總統成黨內多數人的期待，但問題是依照過往的總統初選時程，勢必會在農曆年後進行初選、4月完成提名，屆時侯連任還不到百日就要表態，參選的正當性是否足夠？以及落跑問題、接班人選是誰？都將成為侯出場的難題，「朱要擋你（侯），只要提早啟動初選機制，講實在話也不能怎麼樣，黨中央提早作業也有它的正當性，這是侯的困境。」

「如果侯能排除出場問題，必定是國民黨最強人選；但如果他無法出場，趙少康、郭台銘當然也是合適的A咖角色。」該名成員透露，此次趙少康出馬輔選的議員成績耀眼，不只在台北市全部當選，包含其他縣市一共拿下73席，趙至今沒有放棄參選總統的念頭，但也不排除有更好的人選出爐，他都會願意相挺，「例如郭台銘，如果郭有意願要選，那大家不妨來談看看怎麼合作。」

但據了解，郭台銘對於2024年總統大選，目前沒有更進一步的想法。親郭人士向本刊證實，郭確實暫無意願投入選舉，至於是否會支持國民黨的總統候選人？這位人士則語帶玄機地說：「要看國民黨推出什麼人，若是好的人選當然有可能。」

▼九合一選舉大勝的國民黨，選後是否能再度團結，牽動2024年大選的成敗。

九合一選舉大勝的國民黨，選後是否能再度團結，牽動2024年大選的成敗。

在此情況下，藍營人士推斷，國民黨最終2024年總統人選抉擇，恐怕還是會回到朱、侯之爭，「如此一來，防朱的共識就會在黨內形成。」該人士說，朱雖然此次操盤選舉獲得不錯成績，但未來總統與立委一起選，屆時立委參選人恐怕會一面倒向侯，「如果朱能退一步，放下參選總統的念頭，才是最能團結國民黨的事。」

「問題是選舉結果證明，朱雖然提名過程有波折，但藍營選得不錯，朱絕不可能完全不想2024大位。」一位不願具名的北部藍委直言，朱有意參選總統的企圖心，在這次選舉過程中展露無遺，像是安排自己在造勢場合大進場，或是壓軸登場發表演說等，「從來沒有地方選舉，有主席這麽做過。朱不只是為了9合1選舉而已，當然也是為了再次挑戰大位提前鋪排。」

這名藍委並說，更何況朱、侯情結早就不是什麼新鮮事，這次在新北市多場造勢場合，朱還開玩笑說：「大家都叫我老市長，可是現在的市長（侯友宜）比我年紀還要老耶！」明顯流露出他自認條件比侯佳，在此心態下，為何他不能參選總統？這才是朱的真心話。

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