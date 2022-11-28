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選情崩盤震垮一票綠大咖　賴系尊蔡原因曝光

蘇貞昌、陳建仁九合一賣力輔選，也都被黨內點名可能接棒2024，但呼聲不及賴清德。

▲蘇貞昌、陳建仁九合一賣力輔選，也都被黨內點名可能接棒2024，但呼聲不及賴清德。

圖文／鏡週刊

民進黨在九合一選舉慘敗，多名民進黨天王受挫。綠營人士觀察，桃園市長鄭文燦一度被點名有機會與副總統賴清德角逐總統初選，但公投過後，2人的聲勢便逐漸拉開，這次桃園選舉，被認為是鄭文燦一搏的關鍵戰役，惟民進黨延續桃園執政夢碎，儘管鄭文燦仍是黨內重要天王，但黨內普遍認為，此役已讓他離總統夢又遠了一步。

不過，綠營幕僚也說，鄭文燦即便未能守住桃園，仍是有2屆直轄市長資歷的黨內重要資產，且他人和佳，與小英的溝通默契順暢，未來無論是府秘書長、正副閣揆、甚或是黨主席，他都會是熱門人選。

▼鄭文燦交棒沒成功，但黨內看好其人和，認為未來去路仍廣。

鄭文燦交棒沒成功，但黨內看好其人和，認為未來去路仍廣。

至於被英系視為「小英接班不二人選」的前副總統陳建仁，這次扛下陳時中競選總部主委重責，但陳時中選情不如預期，某種程度也壓縮了陳建仁短時間內更上層樓的可能性。「英系要拱他上位拚總統初選的機會降低」一名綠營高層說，這次北市選戰由英系要角操刀，陳建仁除勤跑基層輔選陳時中，另也在試水溫，如今敗選，英系在總統初選叫牌的政治能量恐大不如前。

黨內人士說，蔡英文執政的另一堅實搭檔、行政院長蘇貞昌，不同於2018敗選是「改革太急」，這次敗選很難歸因於內政問題，且蘇貞昌同樣全台輔選，無可挑剔，因此他雖是黨內其他派系敬畏三分的實權閣揆，但也不至於被視為敗選戰犯；且在黨內許多人頗有微詞的桃竹提名過程中，蘇貞昌曾在選對會建議提名林飛帆參選，也可看出他的眼光。身為律師世代的他仍活躍於當今政壇，黨內認為蘇並非完全不可能入2024的局，唯受限於「世代交替」，蘇主動爭取的機率不高。

「坦白說，黨內還沒形成對賴清德的有力的挑戰！」一名綠營資深操盤手直言，副總統賴清德目前確實在總統接班賽居領先地位，從去年公投開始，到今年的九合一選戰，賴卯足全力全國輔選站台，「公投他講了106場，九合一更跑了114場！」單單這些大小場次的人氣及能量，放眼民進黨就無人能敵。

▼賴清德透過公投、九合一全台輔選累積政治能力，跨派系廣結善緣。

賴清德透過公投、九合一全台輔選累積政治能力，跨派系廣結善緣。

黨內人士不諱言：「賴清德從去年四大公投開講，到今年全台輔選，早就拉開與黨內潛在競爭對手的差距。」此外，賴更透過輔選，跨派系做了很多人情，例如九合一選戰他到彰化替黃秀芳站台15次，新北替林佳龍助選12次，一名非新系的派系幹部就說，競選過程中賴清德團隊表達「可以做的都會做」，讓人感受其心意。

本刊掌握，挺賴支持者號召成立的「信賴台灣願景協會」，透過各縣市挺賴黨公職，主動聯絡黨籍參選人，詢問合掛「信賴台灣」共同看板，提供賴的公版定裝大圖檔，幕僚群更成立小編群組，提供美編設計統一規格，推出與賴合體的共同文宣，其中不乏非新系的公職首次跨出派系，懸掛共同看板。

對於賴清德被看好是接班最熱門的人選，多名親近賴的幕僚不約而同向本刊表示，九合一選後的局勢，賴系早已定調「尊蔡」，從內閣到黨務的安排都會尊重蔡英文的布局及整體規劃。一名賴核心幕僚向本刊強調，基於執政、黨務及選務的穩定，民進黨現在沒有內鬥、分裂的本錢，主席補選團結應為最優先考量。

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