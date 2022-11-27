恐龍家長列「10點切結書」欲逼退導師　爸嘆：想捍衛女兒受教權

▲一名家長就PO出一張圖片，上面是一群家長列出的10點規定切結書，想藉此逼退老師。（圖／翻攝臉書社團《爆怨公社》）

圖文／CTWANT

孩子都是父母的寶貝，不過若是過度保護呵護，很可能就成了惹人厭的恐龍家長。一名家長就PO出一張圖片，上面是一群家長列出的10點規定切結書，想藉此逼退老師，讓網友看了相當傻眼，紛紛留言砲轟。

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一名家長在臉書社團《爆怨公社》貼出一份切結書，上面可以看到有10點規定，包括「１、不以在課堂中發出聲音為由，處罰同學（如桌椅聲，文具掉落聲...）。２、不應在最後一聲鐘響前沒進教室而遲到就要被處罰，應該給同學們緩衝時間。３、不應以愛班服務不能下課來當處罰。４、老師平時說話請心平氣和，勿大聲怒罵及斥責，多用鼓勵，正增強的方式。５、老師請勿說不適合這個年齡應該聽的故事，或以恫嚇的語言威脅同學。６、考試完勿把全班的分數唸出來。７、對待學生要公平，同事件應有一致標準。８、建立暢通、公開的溝通管道，符合家長的期待及知悉的權利。９、晨光時間之運用方式具體規劃。10、不要做與教育部規範之管教。」

原PO透露，列出這份切結書的這群家長小一時就已經逼退一位不遵照他們理念教課的導師，「沒想到這種事也發生在我女兒班上，一堆問題的學生家長竟列切結書想逼退老師…內容真的是…..」，讓他相當感慨，希望自己可以捍衛女兒的受教權。

消息曝光後，網友看到也相當傻眼，紛紛留言「了不起，乾脆自己開學校自己聘老師好了，這樣就可以完全掌控一切遵照自己的規範了」、「遲到不能管呀？緩衝時間要多久？5分鐘10分鐘？信不信給這樣的緩衝時間，那孩子就會比那個緩衝時間還要再更晚一點才進教室，整堂課乾脆都緩衝時間好了！」、「這種家長要不要自己教小孩算了？不要放出來殘害其他人受教權好嗎？這麼厲害的家長自學吧」。

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