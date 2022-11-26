他喊6萬找伴遊「我很有錢」　健身教練只收2萬點頭獻身下場曝

▲健身教練只收2萬點頭獻身。(圖／CTWANT提供)

圖文／CTWANT

台北一名陳姓男子去年透過Instagram社群軟體（下稱IG）主動私訊一名林姓女子攀談，聲稱自己剛從國外回來，在臺期間需找人陪伴遊玩，可給予高額伴遊報酬，陪伴內容就是單純吃飯、遊玩，3天2夜可付6萬元。雙方見面後，林女收到2萬元訂金，便同意和陳男發生關係，事後才知上當受騙，氣得提告。

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

判決書指出，陳男自民國110年2月間某日起，透過IG主動向健身教練林女私訊攀談，佯稱其從國外回來，持有美國綠卡，身上很有錢，因沒有同伴，在臺期間需找人陪伴遊玩，可給予高額伴遊報酬，陪伴內容就是單純吃飯、遊玩，3天2夜之伴遊行程可給予報酬6萬元云云，致林女信以為真，乃答應陳男之邀約。

雙方談妥後，林女依約於110年3月9日下午至板橋站與陳男會合，隨後一同前往飯店住宿。事後，陳男先支付報酬現金2萬元，並稱剩餘報酬4萬元，會自美國帳戶以美金匯款之方式支付，並於同日下午5時42分許，透過LINE通訊軟體傳送「已匯款美金1450元至指定帳戶」之網路畫面截圖給林女。

林女信以為真，乃依約履行3天2夜之陪伴行程，晚間更同意陳男之要求，與對方發生合意性交行為。沒想到，林女於同年3月11日完成陪伴行程後，遲未見美金1,450元之入帳紀錄，且陳男此後即刪除自己之IG帳號，同時將其LINE帳號予以封鎖，她這才驚覺受騙，氣得提告陳男詐欺、妨害性自主等。

台北地院審酌，陳男佯稱其從國外回來，持有美國綠卡，身上很有錢云云，詐騙告訴人林女，藉以獲取無償享受3天2夜伴遊服務及性交行為之不法利益，實屬不該，惟念及被告犯後坦承犯行，因詐欺罪判處有期徒刑5月，得易科罰金；性侵部分，法院認為全案僅有林女單方面說詞，判處無罪；可上訴。

免加會員直接購

★150抽衛生紙「每包不到12元」 買一次全家用整年★↘限時$799

★1瓶不到100元！衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」★↘限時$399

★1天不到7元！毛孩比你先走不動怎麼辦？ 紐沛犬貓Dr.好骨力★↘限時$399

★罩住毛家人免疫力！ 紐沛犬貓專用益生菌「每包不到14元」★↘限時$450

★乾嘔吐毛球 紐沛愛貓輕鬆排毛沒煩惱「每包只要22元」★↘限時$659

★1包抵多罐 紐沛愛貓綜合營養粉「每包只要22元」★↘限時$659

★再忙也要陪主子用餐！ 史上最強花月嵐NO.1大蒜拳骨拉麵★↘限時$596

延伸閱讀

▸ 家中水管莫名堵住…女子花1700元請師傅 打開一看氣炸：樓上鄰居幹的

▸ 「4習慣」擊退壞膽固醇 醫曝「4類食物」也有助益

▸ 宣布出櫃遭家人冷眼「很丟臉」 男子不滿差別待遇：5個表姊堂姊也都是同志

【你可能也想看】

►愛犬走了！正妹砸112萬「重新複製」 1年後重回懷抱被罵爆



►爸媽疫情回不了家 13歲少年獨居66天「還把貓狗都養胖了」

►散步被愛犬輕推 飼主驚覺怪怪的「下秒懂了」：我永遠感激不盡

►挖出30年藥酒…「逾3種毒蛇」塞爆玻璃甕 內行見這幕嚇：還活著

►海邊揀起超迷你小章魚 網一看驚呼「快扔回去」…1隻可毒死26人

►心疼受凍帶回駐紮地！小黑汪陪站崗低吼陌生人 烏東士兵讚敏銳

►公獅搶小孩食物…母獅氣炸包圍「咬掉一顆蛋蛋」 牠痛到四腳朝天

►網購金魚悲劇了！她收一袋大冰塊 「只有1隻」堅強存活

►立石雕像追思！「茶茶」晚安不痛了 他分享救援歷程全場淚崩