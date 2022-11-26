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他喊6萬找伴遊「我很有錢」　健身教練只收2萬點頭獻身下場曝

他砸6萬找伴遊，

▲健身教練只收2萬點頭獻身。(圖／CTWANT提供)

圖文／CTWANT

台北一名陳姓男子去年透過Instagram社群軟體（下稱IG）主動私訊一名林姓女子攀談，聲稱自己剛從國外回來，在臺期間需找人陪伴遊玩，可給予高額伴遊報酬，陪伴內容就是單純吃飯、遊玩，3天2夜可付6萬元。雙方見面後，林女收到2萬元訂金，便同意和陳男發生關係，事後才知上當受騙，氣得提告。

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判決書指出，陳男自民國110年2月間某日起，透過IG主動向健身教練林女私訊攀談，佯稱其從國外回來，持有美國綠卡，身上很有錢，因沒有同伴，在臺期間需找人陪伴遊玩，可給予高額伴遊報酬，陪伴內容就是單純吃飯、遊玩，3天2夜之伴遊行程可給予報酬6萬元云云，致林女信以為真，乃答應陳男之邀約。

雙方談妥後，林女依約於110年3月9日下午至板橋站與陳男會合，隨後一同前往飯店住宿。事後，陳男先支付報酬現金2萬元，並稱剩餘報酬4萬元，會自美國帳戶以美金匯款之方式支付，並於同日下午5時42分許，透過LINE通訊軟體傳送「已匯款美金1450元至指定帳戶」之網路畫面截圖給林女。

林女信以為真，乃依約履行3天2夜之陪伴行程，晚間更同意陳男之要求，與對方發生合意性交行為。沒想到，林女於同年3月11日完成陪伴行程後，遲未見美金1,450元之入帳紀錄，且陳男此後即刪除自己之IG帳號，同時將其LINE帳號予以封鎖，她這才驚覺受騙，氣得提告陳男詐欺、妨害性自主等。

台北地院審酌，陳男佯稱其從國外回來，持有美國綠卡，身上很有錢云云，詐騙告訴人林女，藉以獲取無償享受3天2夜伴遊服務及性交行為之不法利益，實屬不該，惟念及被告犯後坦承犯行，因詐欺罪判處有期徒刑5月，得易科罰金；性侵部分，法院認為全案僅有林女單方面說詞，判處無罪；可上訴。

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