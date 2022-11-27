橫行南部民宿大盜　南警查緝到案被羈押

▲陳嫌分別涉嫌於台南市中西區再犯多起連續竊盜案件，市警二分局警方將陳嫌緝捕到案，全案依竊盜罪嫌送辦並建請聲押，並經法官裁定羈押獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

陳姓男子曾於高雄、嘉義、台南等地涉犯竊盜案件經送辦，惟8月至11月間再至台南民宿行竊價值20多萬元筆電、現金等各式財物，台南市警二分局據報，深入追查，持搜索票、拘票將他查緝到案，全案依竊盜罪嫌送辦並建請聲押，並經法官裁定羈押獲准。

台南市警二分局指出，陳嫌分別涉嫌於台南市中西區再犯多起連續竊盜案件：8月4日在中山路某民宿內行竊櫃檯內現金1萬5千得逞；8月24日到中山路民宿投宿，趁機竊取被害人背包內內蘋果筆記型電腦MacBookAir 1台(價值5萬元)；9月12日在至民權路某背包民宿行竊櫃檯抽屜內現金(1萬4,500元)；10月11日在西門路竊取被害人民宿內內相機、鏡頭及現金7000元等財物；10月23日至府前路偷取民宿內之吸塵器、音響等物品(價值6萬5560元)；10月28日再至南門路民宿內，趁機行竊同為住宿之黃姓被害人手提包1個(約4萬8508元)；11月8日在行經南門路段時再竊取蕭姓被害人所有之自行車1部；11月10日在府前路段再趁機竊取李姓被害人之代步機車1部。

案經二分局員警逐案受理後，調閱監視器及查訪店家，確認為同一犯嫌後，立即由偵查隊統合成立專案小組，逐一深入分析查證，鎖定為陳姓犯嫌所為。經蒐證完備後於11月25日聲持搜索票、拘票在安平區將陳嫌緝捕到案，調查後將陳嫌全案依竊盜罪嫌送辦並建請聲押，並經法官裁定羈押獲准。

二分局表示，針對中西區為旅遊熱點特性，警方自今年開始即密集與各飯店旅宿等業者建立暢通聯絡管道，並每月與各業者合作實施「淨樓專案」；另由各刑責區、警勤區加強周邊之各式預防犯罪之提醒及宣導，以建構綿密「治安友善通報網絡」；另也提醒呼籲各類旅宿業者如有發現異常人等入住可疑狀況，均可立即向警察機關來反映，共同努力來建構樂遊宜居之優質環境。