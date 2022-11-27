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許淑華「二十年磨一劍」力退強敵　綠打「清廉反黑」激藍軍團結

▲許淑華當選南投縣長。（圖／民眾提供）

▲許淑華當選南投縣長。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／新聞分析

南投縣長選舉結果底定，國民黨候選人許淑華以15萬4256得票數（55.99%得票率），領先綠營對手蔡培慧的11萬7993票（42.83%得票率），以3萬6000餘票的差距獲勝當選，更在包括南投、草屯、竹山、埔里等4大票倉的12鄉鎮市票數全面領先，僅蔡培慧老家所在、綠營執政的魚池鄉落後區區109票，贏得絲毫不僥倖；蔡培慧得票雖也比上屆參選的前草屯鎮長洪國浩（不到10萬票、得票率33.28%）好看許多，但終究不敵在地深耕20年的許淑華。

許淑華26日晚間自行宣布當選時，即稱自己是「二十年磨一劍」，初始憑著父親身為地方派系大老的助力，從27歲就選上縣議員、歷任2屆南投市長、成功轉戰立委至今，在地專業民意代表的服務形象深植人心，加上外型亮麗且富親和力、國會問政作風卻不失強勢，打開剛柔並濟的「神力女超人」全國知名度，讓她從選戰起跑那一刻就站上制高點，穩紮穩打、最後順利達陣。

反觀蔡培慧雖有台大博士、大學教授、農業專家和社運人士等光環加持，形象知性而清新，亦始終有返鄉服務奉獻的深厚熱情，但除開921重建基金會執行秘書時期的長期蹲點，她在2年前區域立委才首次於南投參選公職，隨後轉任行政院中部聯合服務中心執行長2年，幾乎是無視苗中彰等其他轄區、拚命將中央資源引進挹注於南投建設，可惜時間終究不夠長、南投人口和選民結構又嚴重老化，在很吃人情、熟悉度、選民服務的地方選舉上就處於劣勢。

▲蔡培慧敗選後的下一步引人注目。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲蔡培慧敗選後的下一步引人注目。（圖／記者高堂堯翻攝）

這並非蔡培慧個人的問題，誠如許淑華昨天勝選後的評論，綠營近13年來的南投縣長參選人，包括現退輔會副主委李文忠，甚至是歷來參加立委選舉或補選的湯火聖、張國鑫、蔡煌瑯，都給地方「有官做就往台北跑、到選舉才回來、選輸又拍拍屁股走人」的印象。

回顧2014年地方大選，回鍋參選的李文忠得力於太陽花效應，仍以5000餘票微距輸給林明溱，反觀林佳龍於台中市深耕10年才得以磨出一劍，一舉擊敗執政13年的國民黨胡志強，或許蔡培慧出身農家、半工半讀並力爭上游的故事很勵志，但若真想要在南投政壇寫下同樣的勵志故事，自己和民進黨都得投入更多時間和心力。

此外，民進黨於本次地方大選強打的反黑金、清廉牌也並不新鮮，早在2014年李文忠和綠營即猛批前縣長李朝卿貪腐案，對手林明溱曾賄選判刑確定、個人私德亦有瑕疵，但只停留在個人批判層面，未料本屆更擴大到「黑道治縣」的全面性攻擊，除了許淑華遭起底父親有黑道背景、擔任過理容院股東、南投市長任內發生棄土場弊案、涉論文抄襲等，連有刑事前科紀錄的縣議會正、副議長何勝豐和潘一全，以及縣長林明溱等競選團隊成員都無一倖免，被扣上黑道貪腐的大帽、遭受側翼網軍晝夜圍剿。

這種「一人參選，誅連九族」的戰略出發點或許站得住腳，畢竟所有參選人都要受到公評，但視野放大後，綠營林智堅本身就是台大認證的論文抄襲始祖，卻一度獲總統蔡英文為首的全力支持，還有警大校長私會黑道大老、基隆蔡適應和宜蘭江聰淵同傳與黑道過從甚密、連國策顧問都有天道盟背景等，一個個迴力鏢打在自己人身上時，正派反黑金論述基礎不但為之鬆動、再招「雙標」的詬病，還激化藍軍團結一致、全面動員「反抹黑」，為許淑華抬轎。

以烏溪線各鄉鎮市為例，蔡培慧2年前空降參選烏溪線立委，僅輸給國民黨資深立委馬文君不到萬票、創該區綠營最佳紀錄，也累積了進一步參選縣長的底氣，孰料本屆在藍軍團結進攻的氛圍下，馬文君更展現不計縣長黨內初選輸給許淑華的大器，於許淑華過去未能跨足經營的埔里鎮全力催票，導致蔡培慧在本命區的烏溪線竟慘輸14300票，更遑論軍公教族群密集、向來保守鐵藍的南投市落後近萬的9133票。

加上藍軍搭配封關民調端出數據，指縣府清廉度受超過4成、相對多數的縣民肯定，在在讓綠營的清廉反黑牌失靈，也讓蔡培慧的敗局無力回天，也可謂是直接受到民進黨中央執政缺失、操盤方向錯誤的影響。

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