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大陸 大陸焦點 特派現場

烏魯木齊惡火　官方凌晨道歉...「部分居民自救能力弱」再惹民怨

記者魏有德／綜合報導

新疆烏魯木齊一棟住宅高樓24日晚間發生火災，造成10人死亡，9人受傷。意外發生後，部分民眾質疑長期封控導致救援艱困，才會造成重大傷亡。對此，當地市政府25日深夜跨26日凌晨緊急舉行記者會，還原救災現場情況及回應民眾質疑，其中，官方提到，「部分居民自防自救能力弱」，再度掀起民眾議論。

▲烏魯木齊惡火燒出諸多問題。（圖／翻攝微博）

▲烏魯木齊惡火燒出諸多問題。（圖／翻攝微博）

《澎湃新聞》報導，11月25日，新疆烏魯木齊市人民政府新聞辦公室召開新聞發佈會，介紹「11·24」火災事故有關情況。烏魯木齊消防救援支隊長李文勝表示，接警後，先後調集7個消防救援站和1個重型機械救援大隊，共計23輛消防車，109名指戰員趕赴現場處置。此次火災共疏散居民514人，營救被困人員21人，火災造成10人死亡，9人受傷。此次火災具有火災荷載大、蔓延速度快、被困人員多、疏散搜救難等特點。

▲烏魯木齊惡火燒出諸多問題。（圖／翻攝微博）

▲烏魯木齊市政府連夜舉行記者會，回應該市大火後出現的民眾質疑。（圖／翻攝微博）

對於外界質疑，長時間因疫情封控下，消防通道因私家車堵路受阻，李文勝指出，該小區進出道狹窄，且停車位較少，道路兩側停放大量私家車，大型消防車難以進入小區實施作業，「在開展搜救及樓內撲火的同時，還組織相關部門對樓前私家車道進行移位，拆除日常設立的地樁，全面打開建築南北側火災撲救作業面。」

▲烏魯木齊惡火燒出諸多問題。（圖／翻攝微博）

▲烏魯木齊消防救援支隊長李文勝。（圖／翻攝微博）

李文勝強提出4點檢討，一是居民家庭電器線路輻射安裝不符合消防安全管理規定，埋下了火災隱患；二是發生火災的樓層常閉式防火門未保持關閉，導致火災迅速蔓延擴大；三是著火小區道路狹窄，私家車停放混亂，影響消防車快速到場處置；四是部分居民自防自救能力弱，對居住建築中通往樓頂的第二安全出口位置不熟悉，火災發生時未進行有效撲救和及時的逃生自救。

由於第四點提到民眾自救能力弱，在微博上迅速引起熱議，部分網友認為，「能有第4點，還真沒想到」；「這是聽過最荒謬的說辭」；「他們口中的部分居民只有三歲....」；「他知不知道自己在說什麼」。

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