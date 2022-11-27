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社會 社會焦點 保障人權

開門見「印傭下面沒穿」絲襪羞遮...老公急拉褲　妻怒告拿房產

▲桃園市吳姓男子與已婚女友婚外情，2018年因感情糾紛發生口角，竟連續揚言將公布其裸照與性愛照片。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲基隆一名人夫因婚後不斷偷吃被妻子抓到，承諾再偷吃就將名下新北房地送她，結果又被妻子抓到和印傭亂搞，只好認賠。（圖／記者林名揚翻攝）

記者郭玗潔／基隆報導

基隆一人妻因丈夫阿偉(化名)經常出軌而鬧離婚，阿偉為了安撫妻子，將名下新北瑞芳房地產權分她一半，並簽約承諾如果再被抓到偷吃，剩下一半的房產也通通送她。結果有天人妻回家，打開臥室門竟撞見家中印傭光著下半身，和阿偉共處一室，憤而提告要阿偉履行承諾。基隆地院審理，認為阿偉和印傭侵害配偶權，阿偉應依約將剩下一半的不動產所有權轉移給妻子。

妻子指控，丈夫阿偉婚後多次出軌，2020年1月因被她抓到姦情，阿偉為了保全婚姻，答應將他名下位於新北瑞芳的房地分她一半，且簽下承諾書，保證不再和任何女人有不正當關係，如果再犯，就把剩下的另一半不動產也送她。

妻子指出，簽約才一年，阿偉就趁她外出時，在今年5月13日和家裡的印傭阿美(化名)發展超友誼關係，她回家時正好撞見阿美下半身赤裸，急著把褲子穿起來的一幕，讓她深受打擊，憤而提告要阿偉履行約定，把剩下的不動產給她。

全案審理時，阿偉稱妻子當初以帶孩子離開、禁止他探視為手段，他才被迫立下承諾書。何況他和阿美又沒有感情，哪來不正當的交往關係，他們只是在房間內「聊天」，是妻子一進房就打阿美、脫掉阿美的褲子。

法官檢視妻子提供的錄影畫面，看到阿偉和一名下半身赤裸的女子共處一室，女子發現有人錄影後，連忙拿絲襪和褲子遮掩私處，坐在床沿穿褲子，阿偉則站在一旁整理衣褲，2人顯然逾越一般正常社交友誼之男女關係。

法官認為，阿偉已年過50歲，應知自己簽過承諾書，做任何事前都該深思熟慮，避免有任何瓜田李下的行為，卻說自己在有床的房間，衣衫不整地和印傭「純聊天」，實難採信他的證詞，另印傭已與妻子成立調解，願意賠償妻子10萬元，更加證明2人之間有不當婚外行為，判阿偉侵害配偶權，應依約將剩下一半的不動產所有權轉移給妻子。

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