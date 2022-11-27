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人夫與狐狸精拍「床上親密」影片　男看抖音嚇傻：主角是老爸！

▲兒女上網看抖音，竟發現老爸與小三放閃。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲男上網看抖音，竟發現老爸與小三放閃。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者翁子皓／新北報導

新北張姓人夫為以照顧父親為由，與老婆、子女分居，卻偷偷和小三高女同居，還拍攝親密影片上傳到抖音上。張男的長子在抖音上發現父親與高女的影片，在影片下方留言「姊姊的老公好配合呀」，高女回應「他很可愛」，於是將此事告訴母親。新北地院近日審結，判張男與高女要賠40萬元，可上訴。

張男2016年以其母親逝世，需要陪伴父親為由，逐漸與老婆及子女分居，然而他卻暗地裡與小三高女同居，一起經營公司，兩人還曾經拍攝在床上玩鬧的親密影片，上傳到抖音上。不料，張男去年3月間不小心把高女加進家庭LINE群組中，引發張男長子的懷疑。

張男的長子透過網路搜尋，發現父親竟然與高女同居，還看到兩人的抖音影片，他在影片下方留言「姊姊的老公好配合呀」，高女回應「他很可愛」，他不忍母親被蒙在鼓裡，於是將此事告知母親。

張妻得知此事後非常生氣，指控張男在網路社群媒體曬恩愛，足認2人已逾越一般朋友交往的分際，且張男近年來對她態度漸趨冷淡，且不乏有攻擊她人格的言語，讓她精神痛苦，於是向張男、高女提告求償。

法官調查高女與張男長子的對話紀錄，發現高女有講過「他為什麼這樣，你以為我願意嗎？他不跟他老婆一起，感情上是誰說的算，我沒辦法」、「我跟你爸的關係到現在已三年了」、「我也跟他說你可以跟你老婆說，說你確實有女朋友了」等語，可見高女明知張男有配偶，卻仍與他交往，從抖音上的影片，也能發現高女與張男關係親密。

法官認為，張男與高女2人有不當交往行為，已逾越一般男女朋友正常交往關係的分際，兩人也不否認有交往3年的事實，因此判2人要賠償40萬，可上訴。

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