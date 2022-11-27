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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

31個知名議員候選人落選！最美醫師、長腿博士都上榜

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／吳欣岱、曾姸潔）

▲吳欣岱、曾姸潔都落選。（圖／翻攝自Facebook／吳欣岱、曾姸潔）

記者崔子柔／綜合報導

九合一選舉落幕，有PTT鄉民指出，先前頗有話題、知名度的議員候選人中，有不少人在這次選戰落敗，名單共列出31人，其中包括台灣基進黨台北市內湖、南港選區市議員候選人吳欣岱，以及民眾黨桃園市議員候選人曾姸潔等。

鄉民列出的名單包括：

台北市第1選舉區 黃郁芬、陳思宇、劉仕傑

▲▼無黨籍台北市議員黃郁芬。（圖／黃郁芬辦公室提供）

▲無黨籍台北市議員黃郁芬。（圖／黃郁芬辦公室提供）

▲▼陳思宇。（圖／翻攝自Facebook／陳思宇）

▲民眾黨北市議員參選人陳思宇。（圖／翻攝自Facebook／陳思宇）

▲▼時代力量台北市議員參選人劉仕傑。（圖／翻攝自劉仕傑臉書）

▲時代力量台北市議員參選人劉仕傑。（圖／翻攝自劉仕傑臉書）

台北市第2選舉區 吳欣岱、陳志明

▲▼台灣基進2022縣市議會選舉 台北市議員參選人吳欣岱。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣基進台北市議員參選人吳欣岱。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼時代力量公布「6月6號，出來投票」宣傳影片-陳志明。（圖／記者周宸亘攝）

▲時代力量北市議員參選人陳志明。（圖／記者周宸亘攝）

台北市第3選舉區 吳崢、楊寶楨、吳蕚洋

▲▼前時代力量發言人吳崢。（圖／翻攝自吳崢臉書）

▲時代力量北市議員參選人吳崢。（圖／翻攝自吳崢臉書）

▲▼台灣民眾黨松山信義市議員候選人楊寶楨出席「偉大市民挺珊珊 台北大車掃」啟動記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨松山信義市議員候選人楊寶楨。（圖／記者李毓康攝）

▲▼吳蕚洋參選台北市議員。（圖／翻攝自Facebook／蜂蜜檸檬哥吳蕚洋）

▲台北市議員參選人吳蕚洋。（圖／翻攝自Facebook／蜂蜜檸檬哥吳蕚洋）

台北市第4選舉區 梁文傑

▲▼台北市議員梁文傑市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員梁文傑。（圖／記者李毓康攝）

台北市第5選舉區 吳怡萱

▲▼民眾黨中正萬華市議員候選人吳怡萱出席「偉大市民挺珊珊 台北大車掃」啟動記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨中正萬華市議員候選人吳怡萱。（圖／記者李毓康攝）

台北市第6選舉區 林穎孟

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／林穎孟 台北市議員）

▲台北市議員林穎孟。（圖／翻攝自Facebook／林穎孟 台北市議員）

新北市第4選舉區 吳訓孝

▲▼ 葉元之、吳訓孝呼籲林佳龍不要為了自己選後要入閣為難余天委員。（圖／侯友宜選辦提供）

▲國民黨三重蘆洲區議員候選人吳訓孝。（圖／侯友宜選辦提供）

新北市第5選舉區 吳達偉

▲▼台灣民眾黨團今天上午舉行「部會發包平台APP億來億去！數位轉型不該淪為數位錢坑！」記者會，台灣民眾黨立委高虹安、張其祿、民眾黨新北市議員參選人 吳達偉、台南市議員參選人 江明宗、彰化縣議員參選人王孝裕等人均與會。。（圖／台灣民眾黨團提供）

▲民眾黨新北市議員參選人吳達偉。（圖／台灣民眾黨團提供）

新北市 第6選舉區 李正皓

▲▼李正皓宣布以無黨籍身分參選2022新北市中和區議員。（圖／翻攝自Facebook／李正皓）

▲李正皓以無黨籍身分參選新北市中和區議員。（圖／翻攝自Facebook／李正皓）

桃園市 第1選舉區 李柏瑟、藍士博

▲▼桃園媽媽-李柏瑟。（圖／翻攝自Facebook／）

▲民進黨桃園市議員參選人李柏瑟。（圖／翻攝自Facebook／桃園媽媽-李柏瑟）

▲台灣基進黨市議員候選人藍士博今（23）日上午到桃園地檢署按鈴提告藍營市長候選人張善政團隊在選舉活動中贈送選民「媽媽拉麵」，已涉及賄選。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲台灣基進黨市議員候選人藍士博。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市 第7選舉區 毛嘉慶、游智彬

▲▼中天換照聽證會,場外民間團體聲援中天,毛嘉慶。（圖／記者李毓康攝）

▲無黨籍桃園市議員候選人毛嘉慶。（圖／記者李毓康攝）

▲桃園市議員參選人游智彬、袁慧心今天在桃園地檢署控告市長參選人鄭運鵬涉嫌賄選，提出刑事告發狀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲新黨桃園市議員參選人游智彬。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市 第8選舉區 曾姸潔、朱哲成

▲▼曾姸潔落選後發布感言。（圖／翻攝臉書／曾姸潔）

▲民眾黨桃園市議員參選人曾姸潔。（圖／翻攝臉書／曾姸潔）

▲時代力量市議員參選人朱哲成、林志豪出席提名記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲時代力量桃園市議員參選人朱哲成。（圖／記者林敬旻攝）

臺中市 第3選舉區 陳玄曄

▲▼陳玄曄投入台中市第三選區市議員選舉。（資料照／翻攝自陳玄曄臉書）

▲陳玄曄投入台中市第三選區市議員選舉。（資料照／翻攝自陳玄曄臉書）

臺中市 第5選舉區 林義偉

▲明日之星傳酒駕！綠營台中市議員參選人林義偉酒測超標。（圖／翻攝林義偉臉書）

▲民進黨台中市議員候選人林義偉。（圖／翻攝林義偉臉書）

高雄市 第4選舉區 陳子瑜

▲台灣基進左楠區候選人陳子瑜找來陳柏惟一起掃街 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲台灣基進左楠區候選人陳子瑜（右）、陳柏惟（左）。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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