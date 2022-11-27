31個知名議員候選人落選！最美醫師、長腿博士都上榜

▲吳欣岱、曾姸潔都落選。（圖／翻攝自Facebook／吳欣岱、曾姸潔）



記者崔子柔／綜合報導

九合一選舉落幕，有PTT鄉民指出，先前頗有話題、知名度的議員候選人中，有不少人在這次選戰落敗，名單共列出31人，其中包括台灣基進黨台北市內湖、南港選區市議員候選人吳欣岱，以及民眾黨桃園市議員候選人曾姸潔等。

鄉民列出的名單包括：

台北市第1選舉區 黃郁芬、陳思宇、劉仕傑

▲無黨籍台北市議員黃郁芬。（圖／黃郁芬辦公室提供）



▲民眾黨北市議員參選人陳思宇。（圖／翻攝自Facebook／陳思宇）

▲時代力量台北市議員參選人劉仕傑。（圖／翻攝自劉仕傑臉書）

台北市第2選舉區 吳欣岱、陳志明

▲台灣基進台北市議員參選人吳欣岱。（圖／記者屠惠剛攝）



▲時代力量北市議員參選人陳志明。（圖／記者周宸亘攝）

台北市第3選舉區 吳崢、楊寶楨、吳蕚洋

▲時代力量北市議員參選人吳崢。（圖／翻攝自吳崢臉書）



▲民眾黨松山信義市議員候選人楊寶楨。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員參選人吳蕚洋。（圖／翻攝自Facebook／蜂蜜檸檬哥吳蕚洋）

台北市第4選舉區 梁文傑

▲台北市議員梁文傑。（圖／記者李毓康攝）



台北市第5選舉區 吳怡萱

▲民眾黨中正萬華市議員候選人吳怡萱。（圖／記者李毓康攝）



台北市第6選舉區 林穎孟

▲台北市議員林穎孟。（圖／翻攝自Facebook／林穎孟 台北市議員）



新北市第4選舉區 吳訓孝

▲國民黨三重蘆洲區議員候選人吳訓孝。（圖／侯友宜選辦提供）



新北市第5選舉區 吳達偉

▲民眾黨新北市議員參選人吳達偉。（圖／台灣民眾黨團提供）



新北市 第6選舉區 李正皓

▲李正皓以無黨籍身分參選新北市中和區議員。（圖／翻攝自Facebook／李正皓）



桃園市 第1選舉區 李柏瑟、藍士博

▲民進黨桃園市議員參選人李柏瑟。（圖／翻攝自Facebook／桃園媽媽-李柏瑟）



▲台灣基進黨市議員候選人藍士博。（圖／記者沈繼昌翻攝）



桃園市 第7選舉區 毛嘉慶、游智彬

▲無黨籍桃園市議員候選人毛嘉慶。（圖／記者李毓康攝）



▲新黨桃園市議員參選人游智彬。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市 第8選舉區 曾姸潔、朱哲成

▲民眾黨桃園市議員參選人曾姸潔。（圖／翻攝臉書／曾姸潔）



▲時代力量桃園市議員參選人朱哲成。（圖／記者林敬旻攝）



臺中市 第3選舉區 陳玄曄

▲陳玄曄投入台中市第三選區市議員選舉。（資料照／翻攝自陳玄曄臉書）



臺中市 第5選舉區 林義偉

▲民進黨台中市議員候選人林義偉。（圖／翻攝林義偉臉書）



高雄市 第4選舉區 陳子瑜

▲台灣基進左楠區候選人陳子瑜（右）、陳柏惟（左）。（圖／記者吳奕靖翻攝）