九合一民進黨重挫　小笠原：選民區分地方與總統選舉

文／中央社

九合一選舉結果26日揭曉，多家日媒報導執政的民進黨打出「抗中牌」未奏效。日本學者小笠原欣幸則說，選民對於決定台灣未來的總統大選與九合一選舉是分開來思考的。

▲ 蔡英文與民進黨祕書長林錫耀一同召開記者會。（圖／記者李毓康攝）

九合一地方選舉開票結果昨晚揭曉，最大在野黨國民黨在13個縣市獲勝，包括六都當中的台北、新北、桃園和台中，民主進步黨保住嘉義縣、台南、高雄和屏東縣，並在澎湖縣取得執政權。民進黨主席蔡英文昨晚在中央黨部召開記者會，宣布辭去黨魁職務。

「朝日新聞」報導，民進黨從10月起試圖扭轉頹勢，以「抗中」作為選戰焦點，但是地方選舉選民關注的焦點是遲遲未能平息的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、政府如何因應物價飆漲等民生議題，因此無法削弱國民黨在地方上的支持度。總統蔡英文政府執政邁入第7年，在催生蔡政府時助力甚大的年輕族群在這次選舉相挺的力道不如以往。

報導說，九合一選舉落幕之後，各主要政黨將針對2024年總統大選候選人提名開始布局，民進黨內被視為可能接班人的副總統賴清德發言份量可望增大。另一方面，打贏選戰的國民黨主席朱立倫的動向將是焦點。

報導引述東京外國語大學教授小笠原欣幸的話說，民進黨在台北市、桃園市市長選舉候選人提名作業不順，對各地選戰造成不良影響，之後企圖扳回選戰初期的劣勢，想以對中政策作為選戰焦點，但未能奏效。

小笠原說，隨著民主發展成熟，台灣選民把決定台灣未來的總統大選、立法委員選舉與地方選舉分開思考，因此，國民黨這次在地方選舉的勝利應該不至於影響到2024年總統大選。

小笠原說，這次民進黨包括蔡總統派系在內各派系的候選人都失利，蔡總統或與她較親近的派系在民進黨內影響力下降的幅度可能有限。至於國民黨，由於至今尚未提出具體的兩岸政策，外界無法看出國民黨是否在總統大選能吸引選民。小笠原在九合一選前數週針對這次選舉所做的預測，準確率接近100%。

此外，這次九合一選舉可能因為國民黨在選戰初期就呈現領先的氣勢，因此看起來中國未明顯介入，但今後中國很可能利用這次選舉的結果對台灣及國際社會聲稱蔡英文政府的兩岸政策遭到否定，透過資訊戰等手段加強動搖台灣。

「讀賣新聞」的報導說，民進黨雖然呼籲「抗中保台」，但地方選舉的選民重視候選人，有關兩岸關係的訴求難以推廣。九合一選舉被視為2024年總統大選的前哨戰，民進黨內以副總統賴清德為主的總統候選人提名競爭可能趨於激烈。

日本放送協會（NHK）報導，民進黨主席蔡英文在選舉期間曾說，世界都在看台灣人民在中共20大之後的首次選舉做了什麼決定，這反映蔡英文想把兩岸關係當做選戰焦點，但結果顯示並未獲得選民認同。報導並說，這場選舉實質上也是蔡政府是否受到選民信任的測試。

NHK在報導中也說，台灣朝野政黨今後的焦點將是2024年總統大選的提名作業。

日本產經新聞報導，受到物價飆漲、經濟低迷等因素影響，民進黨在這次的九合一選舉陷入苦戰，雖試圖想以「抗中」為選戰焦點以挽回頹勢，但未如願。