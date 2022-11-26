　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

鍾東錦當選苗栗縣長　民進黨想翻轉仍夢碎

▲▼打著正藍軍旗號的鍾東錦，在藍大於綠的苗栗縣棄保效應發酵，當選苗栗縣長。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲打著正藍軍旗號的鍾東錦，在藍大於綠的苗栗縣棄保效應發酵，讓民進黨想要翻轉苗栗的夢碎，當選苗栗縣長。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

九合一大選今(26)開票結果出爐，因參選苗栗縣長被國民黨開除黨籍的議長鍾東錦挑戰縣長大位成功，得124602票、42.66%的得票率，擊敗民進黨縣長候選人徐定禎的91260票、31.24%的得票率，大贏3萬3千多票，成功入主苗栗縣政府。

九合一選舉26日下午4時結束，隨即進行開票，苗栗縣長方面，無黨籍的鍾東錦一路領先，晚間6點40分得票數已突破當選門檻，自行宣布當選苗栗縣縣長。民進黨籍候選人徐定禎則是在晚間6點50宣布敗選，強調將繼續為守護台灣民主努力，並希望老天爺保佑苗栗。

2022年苗栗縣長選舉，因為國民黨的候選人提名之亂，造成藍營分裂，各界普遍認為次選舉是民進黨在苗栗距離執政機會最近一次，民進黨中央也非常重視，把苗栗當成全台指標縣市，蔡英文總統來苗栗輔選5次，賴清德副總統來了6次，民進黨還是功敗垂成，沒有辦反翻轉從未執政的苗栗縣。

鍾東錦自選戰開打以來就主張自己才是「正藍軍」，競選期間各家民調顯示，支持度一路微幅領先徐定禎，而國民黨提名的謝福弘民調始終在爭第3名，而鍾東錦的「暴力前科、黑金砂石」，被各候選人群起圍攻，還是無法阻擋他奪下縣長大位。

2014年縣長選舉，徐耀昌得14757票、46.59%得票率當選，民進黨吳宜臻得89838票、28.37%得票率敗選；2018年徐耀昌爭取連任，得175756票、57.74%得票率，以無黨參選的徐定禎得票112704、37.03%得票率，大贏6萬票連任成功；2022年縣長選舉，當選的鍾東錦得票將近43%，而民進黨的徐定禎得票約31%，從得票比率，苗栗選民的藍綠板塊變動並不明顯，大約維持4、6比。

熟悉苗栗地方派系歷史的地方人士表示，鍾東錦當選是大環境要下架民進黨的氛圍造成的結果，他說民進黨把鍾東錦打成黑道，但選民討厭民進黨更甚於黑道。他舉例林智堅論文事件、台南警察遭槍擊案、台灣版柬埔寨案等社會重大治安事件，都讓底層百姓對台灣的未來憂心忡忡，也對民進黨在中央的執政徹底失去信心。

這位地方人士說，苗栗政治板塊藍大於綠，這次藍營分裂，綠營也分裂，時代力量宋國鼎出來選縣長，瓜分不少綠營年輕票源，而藍營選民自發性啟動棄保效應，勝負就是大家看到的結果。

從這次縣長選舉結果發現，地方派系領導人的指揮能力有式微跡象，傅學鵬、劉政鴻2位前縣長是苗栗地方派系黃派、劉派的掌門人，縣長選舉期間不遺餘力力挺謝福弘，不過一直拉不起謝福弘的聲勢，最後以得票排名第4敗選，反而執意參選而被國民黨開除黨籍的鍾東錦愈挫愈勇，又有現任縣長徐耀昌的力挺，聲勢銳不可擋，終於拿下縣長大位。

►鍋寶「不鏽鋼保鮮盒」4入才890元！保存食物、直接加熱太方便

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
傳陳其邁將接任民進黨主席　幕僚回應了
九合一大選「綠地變藍天」　國台辦發聲
北市議會洗牌！綠營2老將落馬　王世堅狂掃2.9萬票
蔣萬安狂掃57萬票！陳時中只贏「這行政區」
修憲失敗！18歲公民權沒過關　差了近4百萬票
全台議員落馬名單出爐！只有她「高票當選」　黑粉崩潰
屏東縣長開票　蘇清泉怒提「選舉無效」！
新百里侯全出爐！國民黨大勝「狂掃13縣市」　民進黨保5

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台中市「這2黨」首度擠進議會殿堂　綠營3老將中箭落馬

彰化縣議員出爐！洪本成一度喪失資格連任成功　施嘉華收押仍當選

中央施政雖拖累地方　台南議員民進黨28席+基進1席過半

桃園區市議員選戰　「朱立倫子弟兵」凌濤衝第一

鍾東錦當選苗栗縣長　民進黨想翻轉仍夢碎

蔡培慧差3.6萬票敗選向支持者致歉　許淑華邀她留鄉：南投是家

最終結果出爐！盧秀燕輾壓蔡其昌大贏27萬4883票　破紀錄連任

國民黨林姿妙親和力＋免費營養午餐　渡過涉弊案風暴

超強戰將！　桃園市議員黃婉如「10連霸」成功

台南百里侯爭霸黃偉哲險勝謝龍介　成功連任再拼4年

汪小菲「愛就愛了」疑認愛張穎穎　網傳飆罵音檔..葛斯齊嘆「難想像大S怎過的」

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

英男送瓦斯進門被3巨犬狂追　邊跑邊叫嚇爆！女主衝出解圍

陳紫渝當選「真嫁給永福里」　32字勝選感言...笑意藏不住

陳時中哽咽宣布敗選　兒子陳彥安淚水止不住

柯基練排球看到「妹子」　秒丟下媽媽衝上前搭訕

曹格宣布離婚！結束14年婚姻　與吳速玲發共同聲明「無法理解彼此」

剛洗車遇黑冠麻鷺來場勘　連2天送苦主土屎流大禮

媽說「長大」要做家事　5歲女兒公主夢碎爆哭

朴志訓遭霸凌「以暴制暴」K.O惡霸　《弱美男英雄》超狠演技..長大了！

台中市「這2黨」首度擠進議會殿堂　綠營3老將中箭落馬

彰化縣議員出爐！洪本成一度喪失資格連任成功　施嘉華收押仍當選

中央施政雖拖累地方　台南議員民進黨28席+基進1席過半

桃園區市議員選戰　「朱立倫子弟兵」凌濤衝第一

鍾東錦當選苗栗縣長　民進黨想翻轉仍夢碎

蔡培慧差3.6萬票敗選向支持者致歉　許淑華邀她留鄉：南投是家

最終結果出爐！盧秀燕輾壓蔡其昌大贏27萬4883票　破紀錄連任

國民黨林姿妙親和力＋免費營養午餐　渡過涉弊案風暴

超強戰將！　桃園市議員黃婉如「10連霸」成功

台南百里侯爭霸黃偉哲險勝謝龍介　成功連任再拼4年

蔡英文辭黨主席衝上「微博熱搜第一」　對岸一票人嗨翻

擊敗阿根廷不夠！沙國政府密謀挖角梅西、C羅　帥王子這麼說

英國情報：俄飛彈庫存告急　移除「核彈頭」巡弋飛彈射烏克蘭

台中市「這2黨」首度擠進議會殿堂　綠營3老將中箭落馬

《原子》小孩消失1個月現身！「合體天王星表演」歌迷哭了：陪你們

彰化縣議員出爐！洪本成一度喪失資格連任成功　施嘉華收押仍當選

浴室「長滿爆噁霉斑」！她受不了離開...驚見房東重招租：還漲價

宜蘭綠舞圍爐宴加遊園走春　北投麗禧秋冬泡湯加品茗饗食

數位行銷手法像「對路人求婚」粗暴！女上網看同雙鞋262遍無人發現

投票率僅5成8　新竹縣長楊文科連任成功

連7天慢跑1600m減肥法！7正妹陪運動...網暴動：好胸

地方熱門新聞

高虹安勝選「2關鍵」支持者隨時翻轉

台南議員民進黨28席+基進1席過半

蔡培慧敗選　向支持者致歉

盧秀燕大贏27萬4883票　破紀錄

桃園區議員「朱立倫子弟兵」凌濤第一

鍾東錦當選苗縣長　民進黨翻轉夢碎

林姿妙贏在親和力＋免費營養午餐

桃園市議員黃婉如挑戰10連霸成功

台南市中西區北區市議員蔡宗豪當選

台南百里侯爭霸黃偉哲險勝謝龍介

許淑華：全力助黨迎戰立委補選

「現場破3萬人」盧秀燕哽咽謝支持者

2022桃園市議員選舉131人參選　力拚63席次

許淑華選前之夜南投市、草屯音樂悠揚

更多熱門

相關新聞

李婉鈺回鍋再戰失利　本人鞠躬致謝

李婉鈺回鍋再戰失利　本人鞠躬致謝

新北市前議員李婉鈺曾因喝酒鬧事，在政壇上消失了一陣子，此次2022九合一大選回鍋，再次參戰新北市第5選區。遺憾的是開票結果出爐，李婉鈺得票數共7,152票，並未成功選上議員，而她本人也出面說話了，雖然想證明無黨無派、沒有包袱參選的可能性，最終還是失敗了。

北市議會洗牌　綠老將梁文傑、江志銘落馬

北市議會洗牌　綠老將梁文傑、江志銘落馬

雲林縣長選舉綠營票倉被攻破　國民黨守住藍天

雲林縣長選舉綠營票倉被攻破　國民黨守住藍天

蔡培慧敗選　向支持者致歉

蔡培慧敗選　向支持者致歉

修憲失敗！18歲公民權差了近4百萬票　國民黨遺憾：尊重投票結果

修憲失敗！18歲公民權差了近4百萬票　國民黨遺憾：尊重投票結果

關鍵字：

2022九合一大選2022苗栗縣長

讀者迴響

熱門新聞

即／九合一大選「綠地變藍天」　國台辦回應了

北市議會洗牌　綠老將梁文傑、江志銘落馬

韓國瑜旋風又來了！輔選32議員「30人當選」

快訊／傳陳其邁接任民進黨主席　幕僚回應了

全台落馬名單出爐　黑粉崩潰

蔣萬安狂掃57萬票！陳時中只贏「這行政區」

台北第6選區「只有她沒連任」　當選名單曝

快訊／叫她先知！高嘉瑜「一屍五命」100%命中

蘇清泉批「選舉無效」採取法律行動

貓僵硬癱倒稻田　近看見驚人真相

民進黨大敗！486先生見2人當選不可置信

凶宅掛賣　房仲求深夜11點別看屋

呱吉選前提19人只中2　鄉民：死亡筆記本？

全台灣10大正妹里長選舉結果出爐

曹格曾點名藍心湄「帶老婆認識男人」

更多

最夯影音

更多
汪小菲「愛就愛了」疑認愛張穎穎　網傳飆罵音檔..葛斯齊嘆「難想像大S怎過的」

汪小菲「愛就愛了」疑認愛張穎穎　網傳飆罵音檔..葛斯齊嘆「難想像大S怎過的」
聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

英男送瓦斯進門被3巨犬狂追　邊跑邊叫嚇爆！女主衝出解圍

英男送瓦斯進門被3巨犬狂追　邊跑邊叫嚇爆！女主衝出解圍

陳紫渝當選「真嫁給永福里」　32字勝選感言...笑意藏不住

陳紫渝當選「真嫁給永福里」　32字勝選感言...笑意藏不住

陳時中哽咽宣布敗選　兒子陳彥安淚水止不住

陳時中哽咽宣布敗選　兒子陳彥安淚水止不住

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面