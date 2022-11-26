鍾東錦當選苗栗縣長　民進黨想翻轉仍夢碎

▲打著正藍軍旗號的鍾東錦，在藍大於綠的苗栗縣棄保效應發酵，讓民進黨想要翻轉苗栗的夢碎，當選苗栗縣長。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

九合一大選今(26)開票結果出爐，因參選苗栗縣長被國民黨開除黨籍的議長鍾東錦挑戰縣長大位成功，得124602票、42.66%的得票率，擊敗民進黨縣長候選人徐定禎的91260票、31.24%的得票率，大贏3萬3千多票，成功入主苗栗縣政府。

九合一選舉26日下午4時結束，隨即進行開票，苗栗縣長方面，無黨籍的鍾東錦一路領先，晚間6點40分得票數已突破當選門檻，自行宣布當選苗栗縣縣長。民進黨籍候選人徐定禎則是在晚間6點50宣布敗選，強調將繼續為守護台灣民主努力，並希望老天爺保佑苗栗。

2022年苗栗縣長選舉，因為國民黨的候選人提名之亂，造成藍營分裂，各界普遍認為次選舉是民進黨在苗栗距離執政機會最近一次，民進黨中央也非常重視，把苗栗當成全台指標縣市，蔡英文總統來苗栗輔選5次，賴清德副總統來了6次，民進黨還是功敗垂成，沒有辦反翻轉從未執政的苗栗縣。

鍾東錦自選戰開打以來就主張自己才是「正藍軍」，競選期間各家民調顯示，支持度一路微幅領先徐定禎，而國民黨提名的謝福弘民調始終在爭第3名，而鍾東錦的「暴力前科、黑金砂石」，被各候選人群起圍攻，還是無法阻擋他奪下縣長大位。

2014年縣長選舉，徐耀昌得14757票、46.59%得票率當選，民進黨吳宜臻得89838票、28.37%得票率敗選；2018年徐耀昌爭取連任，得175756票、57.74%得票率，以無黨參選的徐定禎得票112704、37.03%得票率，大贏6萬票連任成功；2022年縣長選舉，當選的鍾東錦得票將近43%，而民進黨的徐定禎得票約31%，從得票比率，苗栗選民的藍綠板塊變動並不明顯，大約維持4、6比。

熟悉苗栗地方派系歷史的地方人士表示，鍾東錦當選是大環境要下架民進黨的氛圍造成的結果，他說民進黨把鍾東錦打成黑道，但選民討厭民進黨更甚於黑道。他舉例林智堅論文事件、台南警察遭槍擊案、台灣版柬埔寨案等社會重大治安事件，都讓底層百姓對台灣的未來憂心忡忡，也對民進黨在中央的執政徹底失去信心。

這位地方人士說，苗栗政治板塊藍大於綠，這次藍營分裂，綠營也分裂，時代力量宋國鼎出來選縣長，瓜分不少綠營年輕票源，而藍營選民自發性啟動棄保效應，勝負就是大家看到的結果。

從這次縣長選舉結果發現，地方派系領導人的指揮能力有式微跡象，傅學鵬、劉政鴻2位前縣長是苗栗地方派系黃派、劉派的掌門人，縣長選舉期間不遺餘力力挺謝福弘，不過一直拉不起謝福弘的聲勢，最後以得票排名第4敗選，反而執意參選而被國民黨開除黨籍的鍾東錦愈挫愈勇，又有現任縣長徐耀昌的力挺，聲勢銳不可擋，終於拿下縣長大位。