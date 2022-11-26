記者詹宜庭／台北報導

2022九合一大選結果出爐，新北市長侯友宜成功奪得連任。資深媒體人黃揚明26日分析，侯友宜得票數雖比2018縣市首長選舉略少，但得票率卻衝破62％，參選2024總統大位已箭在弦上。不過，他也指出侯友宜選總統之路的隱憂，包括其市府團隊能否轉換為選戰團隊，以及與國民黨中央保持距離的過程中，藍營內仍會有不少人會挑戰他。

▲新北市長侯友宜連任成功。（圖／記者湯興漢攝）

根據中選會截至8時18分統計，侯友宜獲1,107,108票，得票率62.35%；林佳龍則獲668,595票，得票率37.65%。

針對新北市長選情，民進黨候選人林佳龍慘輸40萬票，而侯友宜則以破百萬票佳績勝選。黃揚明表示，得票數雖比2018縣市首長選舉略少，但得票率卻衝破62％，參選2024總統大位已箭在弦上，「接下來，在野陣營能否整合、藍營的兩岸論述如何獲得選民支持，才是2024有無抗衡民進黨『抗中保台』王牌的關鍵。」

黃揚明也曝光侯友宜挑戰2024總統大選的隱憂，包括其市府團隊能否轉換為選戰團隊，以及與歲月靜好與黨中央保持距離的過程，藍營內仍會有不少人會挑戰他。

侯友宜稍早致詞時表示，他十分感謝大家給他支持的力量，也謝謝選舉過程中陪著他一路走來的競選夥伴，更要謝謝陪他在民主競爭歷程上一起走過的林佳龍。他說明，稍早已與林佳龍通過電話，彼此都是認識的朋友，互相祝福也互相分享意見上的看法，只要是提出好的市政政策意見，一定會盡全力完成。