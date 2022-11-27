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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王世堅被出征仍奪最高票　4件「扶龍事蹟」一次回顧！

記者黃翊婷／綜合報導

台北市議員王世堅選前因為一句「欠黃珊珊一次」，遭側翼出征，投票結果出爐後，他仍以最高票奪下台北市議員第四選區（中山區、大同區）席次。王世堅過去因敢講實話、扶龍命格、逢賭必輸等事蹟獲得全國關注，這次選戰也是越打越猛，可見其基層實力之深厚。

▲▼。（圖／翻攝自王世堅臉書）

▲王世堅6度當選台北市議員。（圖／翻攝自Facebook／王世堅，下同。）

台北市議員第四選區（中山區、大同區）今年是13人搶8席，王世堅以2萬9796票穩坐第一名，得票率16.60％，連任成功，第6度當選台北市議員。

今年62歲的王世堅自1998年第一次當選台北市議員，之後相繼在2002年、2010年、2014年、2018年的選舉中當選台北市議員，2004年則選上立法委員，政治經歷豐富，在地方上也有一定的支持度。

有趣的是，王世堅每次發出「選前祭品文」，幾乎都是逢賭必輸，一度被封為擁有扶龍命格的「扶龍王」，而他每次打賭輸了，也會兌現承諾，包括跳海、高空彈跳、剃髮等等，因此在民眾心中留下說到做到、真漢子的形象。

● 2008年1月28日　跳海（已兌現）

2008年王世堅在立委選前表示，若國民黨台北市8席全上，「八仙過海」，他就跳海，結果國民黨真的拿下8席，他也願賭服輸，選在新北市三芝鄉淺水灣兌現承諾。

為了跳海，王世堅先搭乘綠色水上摩托車，但因為當天風雨太大，暖身時不小心滑倒，因而掉到海裡，之後在靠近海岸時才真正完成跳海。

王世堅扶龍4事蹟。（圖／翻攝自Facebook／王世堅）

▲王世堅赴日高空彈跳。

● 2012年3月6日　高空彈跳（已兌現）

2012總統大選，民進黨的蔡英文對上國民黨的馬英九，當時王世堅說，如果蔡英文落選，他就要跳高空彈跳，最終馬英九勝選。雖然王世堅有心臟病、高血壓，且年過半百，連名嘴都喊話要代替他，希望王世堅能好好活著見證馬英九下台，但他仍堅持自己來。

王世堅原本中意在復興鄉「大漢橋」高空彈跳，但因為當時尚未合法，於是改前往日本「母親農場」，從9層樓高的跳台跳下，實現承諾，事後還慷慨激昂表示，「希望民進黨在高空墜落後，跟我一起爬起來」。

王世堅扶龍4事蹟。（圖／翻攝自Facebook／王世堅）

▲王世堅剃髮。

● 2017年9月8日　剃髮（已兌現）

王世堅2017年參加《狂新聞》的「政客日常」，撂下「如果影片點閱破100萬就剃頭」，沒想到引發網友熱烈迴響，短短幾天就達標。王世堅知道後也立刻剪髮，並將影片PO上臉書，強調「一諾千金，誠信至上」。

● 2018年　剃光頭（被破解）

號稱「柯黑大魔王」的王世堅，對於自己逢賭必輸的扶龍命格，決定要來一波逆向操作，拿寶貝秀髮下注，聲稱只要爭取連任的台北市長柯文哲在2018年九合一大選中落敗，就願意剃光頭「慶祝」一事。

然而在2018年九合一大選中，柯文哲以58萬820票，41.05％得票率勝出，成功打破王世堅的「扶龍命格」。

王世堅扶龍4事蹟。（圖／翻攝自Facebook／王世堅）

▲王世堅在蘭嶼兌現跳海承諾。

● 2020年3月15日　跳海（已兌現）

王世堅2019年2月參加政論節目時，有網友透過直播留言，要求有「扶龍命格」的王世堅跳海，他也霸氣回應，「只要蔡英文當選2020總統，就要跳海」。

而蔡英文在2020總統大選中，打敗國民黨推派的韓國瑜，拿下817萬高票，成為中華民國民選總統史上最高得票數的總統。王世堅在同年3月15日PO出影片並表示，他已經在蘭嶼低調兌現跳海承諾。

除了這些事蹟之外，王世堅也曾因為嗆聲統促黨總裁白狼張安樂，一句「over my dead body」引發全台風潮。金句連發的王世堅還有「柯黑大魔王」之稱，他曾經因為在議會質詢時大戰韓國瑜，讓柯文哲笑翻，而在YouTube創下影片千萬點閱的紀錄，獲得許多跨黨派粉絲關注。

然而，今年九合一大選期間，王世堅在選前接受專訪節目時，提到「欠黃珊珊一次」，遭外界解讀為「支持陳時中、票投黃珊珊」，引發部分綠營人士圍剿，紛紛喊話拒投。

王世堅當時曾表示，自己只是民進黨的小兵，應該盡該盡的責任，甚至說出「靈魂到現在還是不會被黨紀管」等話，很多支持者讓他聽見真正的聲音，摒除那些虛假民意、側翼非人性的攻擊。

如今選舉結果出爐，王世堅以2萬9796票穩坐該選區第一名，6度當選台北市議員，可見其基層實力之深厚。王世堅隨後也在臉書PO文感謝選民支持，「深深謝謝大家的支持與肯定」，他會持續全心全意服務，維持高品質問政、強力監督，來報答選民對他的栽培與支持，「您要的正義我做得到」。

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